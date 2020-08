206€ à gagner avec un pari sur les Blazers et les Grizzlies qui se qualifient pour le play-in tournament

Ce soir, c’est le grand soir, avec la bataille pour le play-in tournament dans la Conférence Ouest. Un gros programme donc et qui dit gros programme dit belles opportunités pour se faire de la thune grâce aux paris sportifs. Allez, on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Spécial play-in

22h00 : Grizzlies (1,70) – Bucks (2,17)

22h00 : Suns (1,26) – Mavericks (3,75)

00h30 : Jazz (3,85) – Spurs (1,25)

03h00 : Nets (4,30) – Blazers (1,21)

Le pari principal du jour

Combiné victoire des Blazers + victoire des Grizzlies (2,06) : dans la grande course pour le tournoi play-in de ce week-end, on a les Blazers et les Grizzlies, respectivement huitièmes et neuvièmes de l’Ouest. Ils possèdent donc leur destin entre les mains car une victoire serait synonyme de qualification pour les deux équipes. Avec un Damian Lillard en mission, on a confiance dans un succès de Portland contre les Nets, certes surprenants mais surtout limités. Mais est-ce que Memphis parviendra à battre Milwaukee, le leader de la NBA ? Avec une place pour le tournoi play-in en jeu, Ja Morant et ses copains vont tout donner, pendant que les Bucks pourraient y aller mollo histoire de se préserver pour le début des Playoffs. Voilà qui pourrait faire pencher la balance en faveur des Oursons, surtout que Giannis Antetokounmpo ne jouera pas pour cause de suspension. Du coup, on a envie d’y croire.

Une autre cote tentante

DeMar DeRozan marque au moins 25 points face au Jazz (1,90) : toujours à la lutte avec Portland, Memphis et Phoenix, San Antonio peut encore espérer se qualifier pour le play-in tournament en cas de victoire contre le Jazz cette nuit. Et dans ce match couperet, le vétéran DeMar DeRozan voudra montrer la voie aux jeunots qui l’accompagnent. Scoreur très solide, il devrait pouvoir atteindre les 25 points, sa moyenne lors des deux dernières rencontres. Paramètre à prendre en compte cependant, si Phoenix et Memphis gagnent, les Spurs seront déjà éliminés au moment de commencer leur match, et DeRozan pourrait ainsi avoir un temps de jeu réduit.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

