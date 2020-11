Le calendrier de l’avent spécial NBA vient de tomber : de la Free Agency aux Playoffs, on vous dit TOUT sur TOUTES les dates à retenir !

L’actu ne s’arrête jamais. Ja-mais. On vous parlait ce matin de la quasi-officialisation de la date du début de la pré-saison, et voilà que le pape de l’info Adrian Wojnarowski nous abreuve de breaking news comme on abreuve un breton d’eau de vie. Y’a beaucoup d’infos à retenir, on vous résume tout ça, et y’a plus qu’à s’acheter un bel agenda pour la rentrée.

La reprise se rapproche et quand on y pense… toujours pas de calendriers disponibles, toujours pas de dates à cocher, toujours pas de week-end à bloquer. Rassurez-vous ça arrivera très vite, et dans ce sens le Woj a donc balancé en exclu les dates les plus importantes de la saison, avant de connaître dans quelques jours probablement le déroulé exact de la régulière, avant de savoir quel jour exactement Kawhi Leonard décidera de feindre une blessure, avant de savoir si c’est un lundi ou un jeudi que Kevin Durant affrontera pour la première fois les Warriors. Allez, assez blablaté, envoyez les dates :

🚨 MARCHÉ DES TRANSFERTS 🚨 Ouverture du marché ce lundi 16 novembre à partir de 18h en France. Les équipes peuvent réaliser leurs transferts à partir de ce moment là. QUE.

LA.

FÊTE.

COMMENCE !!! pic.twitter.com/4mJj2gOT2W — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2020

Donc voici la semaine à venir en NBA : 🚨 Lundi (18h) : ouverture du marché des transferts 🚨 Lundi (20h) : Mock Draft 2020 de TrashTalk 🚨 Jeudi (01h) : NBA Draft 2020 🚨 Jeudi (21h) : deadline options des joueurs 🚨 Vendredi (23h59) : Free Agency 2020 🗣 LET’S GOOOOO !!!! pic.twitter.com/4bw62u85Vh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2020

Wow. Ok donc, selon @wojespn, le calendrier NBA 2020-21 pourrait être celui-ci (à confirmer) : – 22 décembre : début de saison

– 5-10 mars : All-Star Break

– 16 mai : fin de saison régulière

– 22 mai : début des Playoffs

– 8 juillet : Finales NBA

– 22 juillet : fin des Playoffs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2020

On respire ? On respire. Dès demain soir la folie reprend, une folie qui durera donc jusqu’en juillet prochain et ce à la vitesse de la lumière, parce que le repos c’est pour les autres.

Des trades, des signatures, une Draft, une Free Agency, une pré-saison, la reprise, Noël, le Christmas Day, le All-Star Game, le play-in tournament, les Playoffs, les Finales, les Jeux Olympiques, la Draft, la Free Agency, la reprise. Si on vous demande ce que vous faites dans les douze prochains mois, voilà donc ce que vous devrez répondre.