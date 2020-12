Meneur sur comme en dehors du terrain : Malcolm Brogdon remporte le J. Walter Kennedy Citizenship Award

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. À leur échelle, les joueurs NBA peuvent incarner des causes humanitaires et sociales qui leur sont chères. Souhaitant souligner ces actions, la Ligue, par l’intermédiaire de l’Association des Rédacteurs du Basket Professionnel (PBWA) remet chaque année le J. Walter Kennedy Citizenship Award. Pour l’ensemble de son œuvre, c’est Malcolm Brogdon qui est honoré en 2020.

Généreux sur le terrain sous le maillot des Pacers avec ses sept assists de moyenne, Malcolm Brogdon s’est également vu récompenser hier de son altruisme hors basket. Nommé par les quelque 200 représentants de la Professionnal Basketball Writers Association, l’ancien Rookie de l’Année remporte l’Award J. Walter Kennedy de la citoyenneté chez les membres de la Grande Ligue. Il devance en cette année 2020 Jrue Holiday, Kevin Love, Josh Okogie et le coach des Hawks Lloyd Pierce, tous également nominés.

.@Pacers' @MalcolmBrogdon7 has won the 2019-20 J. Walter Kennedy Citizenship Award, as administered and selected by the Professional Basketball Writers Association (PBWA).https://t.co/XALSnTdDOV pic.twitter.com/07skaVjZ4a — NBA (@NBA) December 3, 2020

En cette année de pandémie mondiale et de crises sociales américaines, Malcolm Brogdon fut omniprésent sur divers fronts. Portant sa voix lors des manifestations contre le racisme systémique et les inégalités sociales, le meneur des Pacers est également récompensé pour le lancement de sa Brogdon Family Foundation qui se met au diapason de deux principales causes, Hoops4Humanity qui veut favoriser l’accès à l’eau potable et l’éducation en Afrique, ainsi que le JHA Education Project, appuyant également sur ce point éducationnel.

« La profondeur et la largeur de l’engagement de Malcolm Brogdon pour créer une dynamique positive sont inspirantes. Les membres de la PBWA le félicitent et louent également le travail exemplaire des autres nominés. » – Josh Robbins, Président de la PBWA à The Athletic.

Investi dans de nombreuses causes, Malcolm Brogdon se fait porte-étendard des valeurs de cohésion sociale et d’ouverture que souhaite mettre en exergue la NBA. Cette récompense enrichit également le beau développement du guard d’Indiana, qui sera attendu sur les parquets cette saison avec les Pacers.

Source texte : NBA