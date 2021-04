Killian Hayes a fait son retour cette nuit : 19 minutes sans pression, merci les Knicks pour le blowout, c’est en forgeant qu’on devient forgeron

C’était la raison principale franco-française de se lever cette nuit, et Killian Hayes a donc bel et bien fait son retour face à New York après trois mois sans jouer. Le process sera long, on le sait, et ça tombe bien parce que Kiki a 19 ans et qu’on va lui laisser le temps. Les Knicks ? On va simplement dire qu’ils n’en avaient rien à cogner de ces états d’âmes, dans un match plié au bout… d’un quart-temps. On ne badine pas avec la Thiboderie.

Première info notable, Killian Hayes is back, quatre minutes à peine après le tip-off, et partage la mène avec Cory Joseph après avoir vu un autre gamin – Saben Lee- gérer les premières minutes. Deuxième bullet point, le Français semble en jambes, peut-être même davantage que ce que l’on avait vu en début de saison, un constat somme toute logique puisqu’il doit y avoir quelques bourrins cachés sous le capot après trois mois sans jouer au basket. Mais en ce début de match la vérité est ailleurs comme le disaient si bien Mulder et Scully, à savoir dans les mains divines de Julius Randle et sur le playbook défensif des Knicks. Le All-Star romain de NYC compile ainsi 20 points à 7/10 dont 4/6 du Vatican, 7 rebonds et 2 passes après le premier quart et les Knicks mènent 41-15 après avoir démarré avec un… 16-1, merci d’être passé et bonne soirée. Parfait pour New York, en grand besoin de victoires en ce moment pour continuer à viser une place en Playoffs, parfait pour les Pistons également, qui s’en battent clairement les roustons de perdre des matchs et dont le seul but désormais est de responsabiliser les futurs cracks peut-être – de la franchise. Dans cette optique ? Killian Hayes joue, Killian Hayes est en rythme mais, diantre, Killian Hayes a du mal avec son shoot. L’ancien crack de ULM a en tout cas beaucoup le ballon entre les mains et se chauffe tranquillement, appelle les écrans et distribue tant bien que mal puisque le scoring ce ne sera pas pour ce soir.

Huit minutes en première mi-temps, onze en deuxième entre le milieu du troisième quart et le début du dernier, et au final une première mitigée, avec dans la colonne positive le ressenti d’un gamin prêt à prendre ses responsabilités et moins timoré qu’à l’automne, et dans la partie négative… toujours ce problème d’adresse, récurent sur cette saison rookie et sur lequel il faudra taffer jusqu’à la mi-mai. Le match ? Honnêtement on s’en fout un peu, on vous l’a dit c’était plié dès l’entame, et des Knicks en ballade pendant 48 minutes à tel point que Tom Thibodeau osera même une rareté en toute fin de match en envoyant Theo Pinson, Frank Ntilikina, Jared Harper, cette bille de Kevin Knox et le nouvel arrivé Norvel Pelle sur le terrain, tous ensemble pour de bonnes barres de rire.

125-81 au final, +44, et un écart qui symbolise presque le niveau des deux équipes cette saison. Pas dramatique pour les Pistons, beaucoup plus étonnant pour New York, et côté Michigan on observera donc sur cette fin de régulière la manière avec laquelle Killian Hayes se nourrira de cette ligne droite sans pression. Allez Kiki, regarde ton miroir, et il te dira qui est le plus beau.