Preview de la soirée NBA : quatre matchs ce soir, et surtout l’obligatoire réveil du King et ses hommes

Bang, quatrième nuit de Playoffs, vous êtes prêts ? Nous oui, d’autant plus qu’à l’instar d’hier soir, les matchs d’aujourd’hui pourront se révéler décisifs. L’aventure commence à 19h pour nous emmener jusqu’au bout de la nuit, avec un énorme duel Damian – LeBron, immanquable. Préparez vos serviettes, parce qu’on va transpirer. Allez, petit tour d’horizon des rencontres du jour, let’s go !

Pour les gens qui sortent du taf vers 18h30, pas question de traîner, car le Heat et les Pacers s’affrontent en ouverture de soirée à 19h. On a eu le droit à un premier match bien sympa, disputé et finalement remporté à l’expérience par une équipe de Miami emmenée par Butler et Dragic. Ce devrait donc être avec la revanche dans l’âme que les hommes de l’Indiana se pointeront ce soir sur les lieux du match. Niveau blessure, Oladipo est incertain suite à un caramel reçu dans l’œil gauche mardi soir. Malgré tout, ça devrait largement faire le boulot niveau qualité de jeu pour une rencontre d’ouverture de soirée, donc profitez-en si vous le pouvez. On enchaîne avec Thunder – Rockets à 21h30, et là aussi ça devrait être sympa. Enfin, à condition que la bande de Chris Paul n’aborde pas ça comme le Game 1, durant lequel ils nous ont pondu une performance dégueulasse et logiquement perdu. En face, il faudra toujours faire sans Russell Westbrook, dont la date de retour est encore indéterminée. Ça ne sera pas un problème si Harden est chaud bouillant, et si les Fusées font preuve d’une rigueur maximale. Allez, troisième rencontre de la soirée : Bucks – Magic à minuit et demi. Si les Daims ont, dans le même esprit qu’OKC, complètement raté leur première sortie en Playoffs, c’est plus dû à la flemme, parce qu’ils ont définitivement toutes les armes pour anéantir Orlando. Non pas qu’on remette en question la belle sortie de Nikola Vucevic, qui en a régalé plus d’un en TTFL d’ailleurs, mais si Giannis est énervé, il n’y qu’une chose à faire : trouver de quoi se protéger et attendre que le monstre se calme. Spoiler : il se peut que la défaite des siens l’ait passablement agacé.

On ne pouvait pas faire cette preview sans s’attarder un peu plus sur le Lakers – Blazers de 3h. On a tout suite montré un grand intérêt pour cette match-up au sommet, parce que Damian Lillard a beaucoup parlé, avant même la reprise et la qualification en Playoffs des siens, de son envie d’aller botter les fesses de LeBron et de son pote Anthony Davis. Sauf que malheureusement pour les Angelinos, quand Damian parle, Damian agit. Petite mixtape, tirs à 10 mètres, drives, jumpers mi-distance : rien d’interdit pour le meneur de Portland. Néanmoins, il n’a pas manqué plus que de la réussite pour que les Purple and Gold s’en sortent avec la victoire. Ce soir, il y a donc de fortes chances de voir un King courroucé sur le terrain, et rien qu’à la lecture de cette phrase, tous les fans de Toronto sont partis se planquer. Plus de réussite oui, mais aussi plus de présence sous le panier, car Jusuf Nurkic a aussi fait un festival au premier match. On attend donc d’AD. une vraie partie référence pour enfin débloquer le compteur des Lakers et leur permettre de rappeler qui a dominé l’Ouest pendant les neuf derniers mois.

Bon, une soirée avec épilogue synonyme d’apogée, on adore. Préparez vos cafetières, car pas question de se coucher tôt ce soir, on pourrait effectivement avoir le droit à une performance all-time. Allez, rendez-vous dès 19h, avec les cacahuètes sur la table du salon.

Source texte : Rotoworld