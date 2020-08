Aucune date de retour fixée pour Russell Westbrook : les Fusées s’en sortent pour l’instant, mais ce serait mieux avec Brodie

Absent depuis maintenant une semaine à cause d’une élongation du quadriceps, Russell Westbrook progresse apparemment bien dans son processus de récupération. Néanmoins, aucune date de retour sur le parquet n’est encore prévue pour le meneur des Rockets. Bon, pour l’instant ça va car en face Oklahoma City n’a pas encore vraiment joué au basket, mais le besoin de Brodie pourrait vite se faire sentir.

Le fait que James Harden et ses potes aient autant maîtrisé la première rencontre de Playoffs entre Houston et Oklahoma City aurait presque pu faire oublier l’absence de la deuxième star des Fusées, en civil sur le banc ce soir-là. Tant mieux nous direz-vous, car c’est sans tracas que le Russ peut continuer sa remise en forme. À ce sujet, c’est Mike D’Antoni qui a donné des nouvelles, au Houston Chronicle, de son briseur d’arceaux favori. Le coach est confiant sur le travail qu’effectue le joueur pour être prêt au plus vite, mais reste toutefois très évasif au moment de donner une date de retour. Trop tôt pour le dire, et dans ce genre de situation, le technicien a bien raison de mettre l’accent sur les efforts de récupération produits par Brodie plutôt que sur sa date de retour. Étape par étape en fait.

« Je ne sais pas combien de temps tout cela va prendre. Certainement un peu de temps. Il travaille dur et se sent mieux jour après jour. Il fait une meilleure impression. Je pense cependant qu’il est trop tôt pour dire combien de temps il sera encore absent. Je pense que personne ne le sait. Je suis sûr que la prochaine étape est son retour sur le terrain. […] Dans deux, quatre ou cinq jours, personne ne sait encore. Il progresse, il se sent beaucoup mieux, il travaille sa condition physique, du vélo et ce genre de choses. Il n’a pas encore retrouvé les parquets. Une fois qu’il le pourra, cela nous donnera des indications sur sa date de retour. »

Bon, même si la situation n’est pas encore réglée et dans le flou, les Rockets doivent, sans la moitié de leur monstre à deux têtes, continuer à lutter contre l’équipe d’Oklahoma City. Ça tombe bien, car comme nous l’avons dit précédemment, l’Éclair d’OKC a tâché son caleçon mardi soir en ouverture de série en proposant un non-match qui a permis à Harden et ses potes de prendre un premier succès. On remet ça dès ce soir, mais on devrait voir une équipe du Thunder un peu plus concernée, enfin on espère sinon ça craint pour elle. Dans tous les cas, le MVP 2017 sera bien présent sur le banc pour encourager ses coéquipiers texans afin qu’ils fassent un break et prennent deux longueurs d’avance sur leur adversaire.

On souhaite un retour rapide à l’ami Russell Westbrook. En attendant, la série entame sa deuxième étape aujourd’hui à 21h30, alors pas question pour les copains de se laisser perturber par l’incertitude qui règne autour de Russ.

Source texte : Houston Chronicle