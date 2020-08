Will Barton va continuer sa rééducation hors de la bulle : ça ne sera pas lui la solution anti-Spida

Absent depuis déjà quelque temps, Will Barton n’a pas rejoué depuis la reprise et même si les Nuggets sont favoris sur le papier contre le Jazz, ils auraient bien besoin de lui en ce moment vu le scénario du match d’hier. Zéro envie, zéro suspense, un partout dans la série, et un Donovan Mitchell qui continue de s’amuser.

Avec ses 15,1 points de moyenne cette année, Will Barton est un élément important dans la rotation de Mike Malone, mais il est toujours indisponible à cause de son genou droit. D’après le Denver Post, l’extérieur polyvalent aurait quitté la maison de Mickey mercredi afin de continuer sa rééduc’, lui qui n’a toujours pas porté le maillot de son équipe depuis la reprise de la saison régulière. La raison de ce choix ? Aucun progrès sur le plan physique, et c’est même l’inverse car ses problèmes au genou auraient provoqué des douleurs sur d’autres parties du corps. Ça sent pas bon ça, et Barton a ainsi décidé de prendre le taureau par les cornes pour consulter un deuxième avis médical. On n’est donc pas prêt de le revoir, et il va continuer à manquer à Denver. Un two-way player comme Barton, qui contribue des deux côtés du terrain, sert toujours dans des rencontres couperets de Playoffs. Hier, même si Nikola Jokic et Michael Porter Jr. ont sorti leurs stats, les joueurs n’ont montré aucun appétit pour tenter de créer l’écart dans la série contre les Mormons de l’Utah. Et alors que Willou sera encore absent un moment, le meneur adverse Mike Conley devrait lui faire son retour pour le Game 3 après avoir assisté à la naissance de son fils. La dynamique est donc plus en faveur du Jazz après les deux premiers actes de la confrontation, et le retour d’un titulaire comme Barton aurait pu changer la donne.

Breaking: #Nuggets small forward Will Barton is leaving the Orlando bubble to rehab his right knee offsite, a source told @denverpost.https://t.co/Dx3WlVyZlj — Mike Singer (@msinger) August 19, 2020

Sans Barton mais aussi sans Gary Harris, la traction extérieure est bien amochée, notamment sur le plan défensif. Les Nuggets sont un peu en mode portes ouvertes dans la bulle floridienne et un talent comme Donovan Mitchell en profite pleinement, avec 57 points lors du Game 1 et 30 mercredi. Pour les Pépites, il faudra trouver des ressources dans les joueurs disponibles pour affirmer leur statut de favoris des bookmakers. La série va être serrée et longue, sauf qu’il ne va pas falloir tarder à se relancer s’ils ne veulent pas se retrouver menés très vite.

Le retour du tatoué skinny n’est pas encore acté et nous ne savons pas combien de temps sa convalescence va encore durer. Les Nuggets vont devoir taper Utah s’ils veulent voir Barton à nouveau sur les parquets cette saison car sur cette série, Will ne devrait pas être opérationnel.

