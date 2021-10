Will Barton a dit non à Malik Beasley : énorme contre au buzzer et victoire des Nuggets dans le Minnesota, every day he’s hustlin

L’un des derniers matchs de la nuit fut aussi l’un des plus intenses, entre deux franchises possédant en leur sein deux des meilleurs pivots de la Ligue, entre deux franchises en forme en ce début de saison. Un match à la fois âpre et spectaculaire, qui se terminera finalement sur une action défensive d’éclat et un cri de rage de son propriétaire. Et vous savez quoi ? Et beh ça fait du bien.

Les stats maison de ce match entre les deux meilleurs pivots du monde, j’ai nommé Nikola Jokic et Naz Reid

Vrai gros match cette nuit au Target Center. Une Target trouvée d’entrée par des Wolves entreprenants, et un Karl-Anthony Towns bien plus en jambes que son adversaire serbe du soir. 9 pions, 2 rebonds et 2 passes pour le matou au premier quart et des Wolves qui prennent rapidement le lead, et ce pour deux petites heures puisqu’il faudra attendre la fin de match pour voir les Nuggets repasser devant pour la première fois. Une première mi-temps passée en tête donc pour les Loups, avec un Nikola Jokic ficelé comme un rôti qu’il aimerait lui-même manger, l’apport une nouvelle fois intéressant de Jarred Vanderbilt dans le cinq de départ et l’entrée utile de ces messieurs Beasley et Naz Reid pour donner un peu de pep’s et/ou de flow à une équipe qui en a de plus en plus. Le supporting cast de Chris Finch clairement à mettre au rayon des bonnes perfs de la nuit, pendant que le Big Three avec des guillemets jouait des coudes mais ne trouvait pas son éclat offensif habituel, pendant que… la bête Jokic se réveillait, un MVP qui allait nous sortir une deuxième mi-temps aux airs de démonstration pour finir la rencontre avec 26 points, 19 rebonds, 7 passes, 3 contres et… la victoire, une victoire arrachée dans les tous derniers instants grâce au mot-clé qui sied si bien au groupe de Mike Malone : dé-fense.

En effet, après être passés devant pour la première fois depuis l’apéro à deux minutes seulement du buzzer sur un lay-up de Monte Morris, Nikola Jokic use des coudes et se paie deux lancers gratis, Anthony Edwards joue des siens et se fraye un chemin vers le cercle, et après une grosse défense de Charles-Antoine Villes sur Joe la Quiche les Loups ont donc la possibilité, en quelques secondes seulement, d’aller chercher l’overtime. Sur l’action précédente D’Angelo Russell nous avait gratifié d’une action représentant parfaitement sa carrière mais cette fois-ci il use de son cerveau et sert Malik Beasley qui file au cercle car la fin de la récré va être sonnée, quand surgit du fond du préau… Will Barton, qui s’élève et qui en colle une énorme au pauvre repris de justice. Anthony Edwards ratera le dernier tir de près, tout seul mais pris de panique, Willou hurlera ensuite sa rage à la face de sa victime au sol, et les Nuggets peuvent alors exulter avec cette nouvelle victoire acquise une nouvelle fois, on le rappelle, pas du tout grâce à Michael Porter Jr.

Petite punchline de fin ça mange pas de pain, mais quoiqu’on en dise ce match fut assez fou, grâce au génie de Nikola Jokic, grâce à un Naz Reid de plus en plus GOATesque, et grâce à une intensité déployée qui rendit ce match à la fois brouillon mais aussi plein d’intérêt. Dernière nouvelle ça ne défend pas qu’à partir des Playoffs, des Playoffs que ces Wolves peuvent clairement ambitionner cette saison si les planètes s’alignent.