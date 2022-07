Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Denver Nuggets et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Nuggets de Nikola Jokic

La situation des Nuggets

* Will Barton et Monte Morris ont été échangés contre Kentavious Caldwell Pope (14M) et Ish Smith (5,7M).

# Pourquoi les Nuggets iraient chercher KD ?

Kevin Durant et Nikola Jokic dans la même équipe, cette seule phrase devrait suffire à convaincre n’importe qui. Avec ce duo, les Nuggets tiendraient sans doute la plus formidable des forces de frappe de la Ligue. Alors que le Joker a souffert d’un manque de soutien ces dernières années, notamment à cause des blessures, l’arrivée de KD permettrait enfin à Denver de viser le Larry O’Brien. Jokic entre à peine dans son prime, c’est le moment d’en profiter.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr.

Merci captain obvious ! Le Joker ne bougera pas un orteil hors des Rocheuses et il est impensable d’imaginer Calvin Booth y songer. Pour le reste, et comme nous le rappelle ce bon CBA, Jamal Murray et Michael Porter Jr. ne peuvent pas être échangés contre Kevin Durant puisqu’une équipe n’a pas le droit d’avoir deux joueurs sous le régime de la designated rookie extension si ceux-ci ont été acquis via un trade. Ben Simmons a déjà cette étiquette et seul son départ pourrait permettre à Murray ou Porter Jr. de débarquer à Brooklyn.

# Quels joueurs des Nuggets pourraient attirer l’attention des Nets ?

Bones Hyland, Aaron Gordon, Zeke Nnaji, Christian Braun

Quand on retire Jokic ainsi que ses deux lieutenants, la liste des assets des Nuggets fait tout de suite moins rêver. Aaron Gordon est un bon joueur mais son plafond semble quand même limité, Bones Hyland a montré de belles choses pour sa saison rookie mais a-t-il le potentiel pour devenir une star dans les prochaines années ? C’est pas dit. Quelques vétérans, des petits jeunes qui ont encore tout à prouver, le roster de Denver n’offre pas un grand éventail quand il s’agit de plaire à Sean Marks.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Les picks ne sont pas légion dans les Rocheuses, la faute à plusieurs deals passés qui privent Denver de ses choix de draft en 2023, 2025 et 2027. Ce qui nous laisse donc le seul pick 2029 à ajouter. On rappelle que selon la « Seven Years Rule », les franchises ne peuvent pas trader un pick plus loin que sept saisons en avance.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Nuggets :

Michael Porter Jr. (mais il faudrait une troisième équipe pour récupérer Ben Simmons)

Jeff Green

Zeke Nnaji

Bones Hyland

Christian Braun

3 Swap picks (2024-2026-2028)

Pick en 2029

Le package est un peu léger et il faut en plus lui mettre la blinde d’astérisques. Il y a déjà l’obligation d’avoir une autre équipe pour filer un coup de main et retirer Ben Simmons aux Nets (car il ne peut pas être avec MPJ). Il y a aussi le fait que le dos de ce même MPJ fait quand même grincer des dents à un paquet d’observateurs et pas sûr que Sean Marks fera all-in sur un gars avec tant d’incertitudes en termes de santé. Enfin, il faudrait un meilleur capital picks et Denver n’a aucun levier pour faire mieux.

Note de faisabilité : 1/10

Kevin Durant du côté de Denver ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD les Nuggets savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?