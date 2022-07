Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Sacramento Kings et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Sacramento Kings.

La situation des Kings

# Pourquoi les Kings iraient chercher KD ?

Nombre de participations en Playoffs depuis 2006 : 0. Rien d’autre à ajouter.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

De’Aaron Fox

De’Aaron Fox est loin d’être intouchable à Sacramento et sa valeur n’est pas particulièrement élevée non plus. Mais comme on a déjà pu l’expliquer dans d’autres cas, les Nets sont dans l’incapacité d’accueillir des joueurs ayant signé une designated rookie extension à cause de la présence de Ben Simmons. Et le Renard, qu’il la mérite ou pas, en fait partie. Ainsi, il ne peut pas à l’heure de ces lignes être impliqué dans un échange direct entre Sacramento et Brooklyn.

# Quels joueurs des Kings pourraient attirer l’attention des Nets ?

Keegan Murray, Davion Mitchell, Kevin Huerter

Quand le manager général Sean Marks jette un œil au roster des Kings, il y a potentiellement trois noms qui peuvent l’intéresser un minimum. Le premier : Keegan Murray. Quatrième choix de la Draft 2022, le prospect sorti d’Iowa affiche forcément de belles promesses et pourrait séduire Brooklyn. Davion Mitchell ensuite, qui sort d’une saison rookie plutôt intéressante et déjà réputé pour ses grosses capacités défensives. Enfin on peut également ajouter l’arrière de 23 ans Kevin Huerter (38% de réussite à 3-points en carrière), tout juste arrivé à Sacramento en provenance d’Atlanta. Petit détail néanmoins concernant ce dernier, il n’est pas en capacité d’être inclus dans un trade entre Sacramento et Brooklyn actuellement. Selon le CBA, un joueur qui vient d’être transféré ne peut pas – pendant deux mois – faire partie d’un package pour permettre l’équilibre des salaires. Pour le dire autrement, les Kings ne peuvent pas inclure les 15 millions d’Huerter pour aider à accueillir les 43 millions de KD.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

On peut dire beaucoup de choses sur les Kings, mais au moins ils possèdent encore tout leur capital draft. Ils ont sept choix de premier tour en stock entre 2022 et 2029, et une bonne dizaine de choix de second tour. De quoi proposer un ensemble de picks qui pourrait faire réfléchir Sean Marks (pendant genre trois secondes).

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Kings :

Keegan Murray

Davion Mitchell

Harrison Barnes

Malik Monk (sign-and-trade)

4 picks de premier tour, et des pick swaps si affinités

Note de faisabilité : 5/10

Kevin Durant du côté de Sacramento ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD, les Kings savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?