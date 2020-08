Zach Collins sera out au moins trois matchs de plus : mauvaise nouvelle pour Portland, envoyez Wenyen Gabriel à la rescousse

Mauvaise nouvelle pour les Blazers, Zach Collins est de retour à l’infirmerie. L’intérieur de Portland a passé une IRM pour sa blessure à la cheville, et les résultats ont révélé ce qui pourrait être une potentielle fracture de fatigue, aïe. Il sera out pour au moins trois matchs, heureusement que Wenyen Gabriel est là pour stopper Anthony Davis.

Après avoir été blessé et opéré à l’épaule en début d’année, il avait déjà manqué une grosse partie de la saison des Blazers. De retour en forme dans la bulle d’Orlando, on se dit enfin que les problèmes sont derrière lui, surtout qu’il contribue au succès de Portland lors de cette reprise. Le genre de role player qui vous facilite la vie. Mais non, la vie n’est pas si belle quand on s’appelle Zach Collins, on rappelle qu’on est en 2020 et que plus rien ne tient debout. Première mi-temps du match de barrage contre les Grizzlies, et crac, la cheville qui envoie des signaux d’alerte. Résultat ? Zach ne remettra pas un pied sur les parquets jusqu’à… bah on ne sait pas quand. Sa franchise a annoncé sur Twitter qu’il manquera le Game 2 et qu’il sera réévalué dans une semaine, ce qui signifie qu’il devrait aussi rater les matchs 3 et 4 contre les Lakers. Pas très bon signe ça.

Results of an MRI confirm Zach Collin's with a left ankle Malleolar stress reaction. He will be out for Thursday’s game against the Lakers and will be re-evaluated in one week. — Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 19, 2020

« Les résultats de l’IRM confirment que Zach Collins souffre d’une réaction de stress au niveau de la malléole de la cheville gauche. Il sera absent pour le match contre les Lakers ce jeudi et sera réévalué dans une semaine. »

Coup dur, donc, pour les Blazers qui perdent un élément important de leur roster pour on ne sait combien de temps. Surtout quand on connaît le secteur intérieur des Lakers, composé de JaVale McGee, Dwight Howard et surtout la superstar Anthony Davis bien évidemment. Zach Collins représente l’un des meilleurs atouts de Portland pour tenter de limiter le septuple All-Star. Alors, on n’est pas sur du Dennis Rodman, mais Collins est l’un des seuls intérieurs des Blazers à avoir la mobilité pour essayer de le gêner. Un des seuls, car un nouveau venu s’est invité à la fête, Wenyen Gabriel. Le rookie, titulaire au Game 1 pour pallier la blessure de Collins, s’est plutôt bien débrouillé face à AD. 16 minutes jouées, 4 points à 2/2, 3 rebonds, 3 passes, 1 contre et de l’impact dans le jeu, c’est pas tout mal. Il aura maintenant d’autres opportunités avec l’absence prolongée de l’ami Zach, à lui de montrer qu’il a les épaules.

Zach Collins recule de trois cases et repasse par celle de l’infirmerie pour, on l’espère, le moins de temps possible. Sale nouvelle pour les Blazers qui vont devoir donner plus de minutes que prévu à Hassan Whiteside, et ça, c’est moche.