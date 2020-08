Conclusions hâtives Playoffs NBA 2019-20 : c’est l’heure des blasphèmes ! Apéro TrashTalk

Trois soirées de Playoffs, des séries à un ou deux matchs joués. Le timing est IDÉAL pour envoyer quelques conclusions hâtives ! Du coup, on n’a pas pu s’empêcher de se poser pour un petit apéro afin de parler de tout ça.

Les Lakers sont-ils finis ? Milwaukee, équipe de saison régulière ? Jayson Tatum a-t-il un Paul George dans chaque orteil ? Donovan Mitchell, le nouveau Mickaël Jordanne ? Vous l’avez compris, c’est le grand retour des conclusions hâtives. C’est un exercice qu’on aime bien chez TrashTalk, car ça permet de revenir sur l’actu récente des parquets NBA tout en se marrant un peu. Et aujourd’hui, vu certains résultats sur le début des Playoffs, on a un certain nombre de munitions, avec notamment deux défaites d’entrée de jeu pour les deux meilleures équipes de la saison régulière. Let’s go pour 40 minutes de discussion, tout ça en famille.

Fauteuil, bière sans alcool, ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.