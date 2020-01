Le Thunder explose les pronostics : c’est quoi la suite ? Apéro TrashTalk

A peine le temps de parler des exploits du Thunder que les mecs… nous collent une branlée aux Rockets pour le retour à la maison de Russell Westbrook. Allez, envoyez la vidéo, et que ça saute.



Chris Paul au All-Star Game ? Dennis Schroder 6th man Of The Year ? Shai Gilgeous-Alexander MIP ? Sam Presti au Hall Of Fame ? Voilà le genre de questions que l’on se pose depuis quelques semaines, sans exagération ou à peine, tellement le Thunder enjaille chacune de nos nuits comme peu d’autres équipes savent le faire. Ça joue bien, très bien même, ça rigole et surtout ça gagne, à tel point qu’aujourd’hui les mecs lorgnent davantage sur la sixième place à l’Ouest que sur la lottery, plus ou moins ce que tout le monde ou presque leur prédisait en début de saison. La douceur de l’hiver va-t-elle se prolonger au printemps ? OKC va-t-il quand même vouloir exploser son roster dans les semaines qui viennent comme c’était semble-t-il le projet à la base ? pas vraiment d’infos mais la belle forme de la franchise de l’Oklahoma remet peut-être deux ou trois choses en question… Il fallait en tout cas qu’on en parle, alors on y va sans plus attendre, avec le sourire.

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand on parle du Jazz : on like, on partage, on commente, let’s go.



Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux