Preview de la soirée NBA : on peut vous assurer qu’au moins deux séries vont passer à 2-1 cette nuit

It’s Playoffs Time et au programme du jour, comme d’habitude lors de ce premier tour, quatre rencontres avec deux à l’Est sans vrai suspense et deux à l’Ouest qui nous excitent. En même temps, deux séries en 2-0 qui paraissent difficiles à retourner sans supporters dans la bulle, ça n’aide pas à créer des expectatives.

Vous commencez à connaître les horaires si vous avez suivi le début des Playoffs, l’ouverture du bal se fait comme d’habitude ou presque à 19h30 avec Brooklyn et Toronto dans l’arène de Disney. Un combat de gladiateurs bien déséquilibré sur le papier mais avec le surprenant niveau proposé par les Nets et même sans Joe Harris, pourquoi pas tenter d’arracher une nouvelle défaite serrée. Déjà que la liste des absents chez les Filets est longue comme la queue d’un concert des One Direction en 2012, Nick Nurse et ses adaptations enterrent toujours un peu plus les minces espoirs de Caris LeVert et ses potos. 22h, vous l’aviez cet horaire on ne vous la fait pas, et qu’est-ce qu’on a comme deuxième rencontre ? Un Utah Jazz – Denver Nuggets, pardi ! La série est à un partout, de quoi nous perdre totalement dans un potentiel prono concernant l’issue de la partie. Après un Game 1 remporté difficilement en prolongation par les poulets au bon goût de friture malgré la masterclass de Donovan Mitchell, le deuxième acte avait un tout autre aspect. Denver a eu la flemme de rentrer dans son match et a perdu sans broncher tels de vrais gentlemen. Donc la dynamique, si on suit la logique, est pour le Jazz (surtout que Mike Conley Jr. va faire son retour) mais avec Nikola Jokic, on sait jamais. Même s’il est pataud, il peut toujours faire gagner des rencontres en ne dépassant pas les deux centimètres au décollage et 6 km/h au sprint.

Hop, on dépasse légèrement minuit, en France on change de journée et en NBA de type de confrontation. À 0h30, on passe plus à un David contre Goliath avec Philadelphie – Boston, et si on pourrait croire que le géant c’est Joel Embiid de prime abord, il semble trop seul contre une belle armada de leprechauns. Sans son B-B-B-Benny Ben Simmons, il est tout bougon et sans les fans des Sixers dans la salle pour transcender leur équipe, le retournement de situation paraît un chouïa compromis. C’est bien joli de pouvoir caler des 30-15 tous les soirs mais sans la victoire, y’a de quoi rager pour JoJo. Pour finir la soirée, on repasse à l’Ouest pour le show, le vrai. Une série où il y a de la bagarre, des gros joueurs et des stats qui claquent. Un peu de sang sur les parquets ça fait du bien de temps en temps. 3h, c’est l’heure des Mavericks et des Clippers, de Luka Doncic versus Kawhi Leonard et Paul George aka Playoffs Pisse et de Boban versus les êtres humains de taille élevée mais pas trop pour lui. La raquette made in 2m24 est de retour à Orlando pour contrecarrer les plans de Doc Rivers. Askiparè il y aura un gagnant et un perdant ce soir donc askiparè ça va passer en 2-1 quoi qu’il arrive.

Comme tous les soirs depuis lundi, le programme du jour est plutôt alléchant. Demain c’est le week-end, donc profitez de votre soirée pour mater un peu de balle orange si vous ne l’aviez pas encore fait de la semaine. Il ne faut pas abuser non plus, vous allez manquer de basket si vous continuez ainsi voyons.