Encore un match ? Encore une défaite de Boston à domicile, cette fois dans les mains des Pacers (117-113). Si Tyrese Haliburton a été écœurant au TD Garden, les Celtics ont été encore plus dégoutants : la 5ème défaite de Jayson Tatum et ses potes en 6 matchs, on est loin de la magie de novembre.

Mais où est passée l’équipe de ce début de saison en NBA ?

Rayonnante et dominante, l’armée des Celtics avait les deux mains sur le volant de la Ligue, se projetant déjà vers le mois de juin et les Finales NBA.

Le bilan était impérial, 21 victoires en 26 matchs, Tatum leader de la course au MVP, du grand vert au beau fixe.

Et puis, depuis quelques jours, c’est la misère totale. L’équipe bien huilée, concentrée et collective que l’on connaissait a laissé place à un groupe désintéressé, en manque d’énergie et de réussite, qui oublie ses fondamentaux et se fait avoir par des adversaires plus combattifs et motivés par la rencontre.

Dernier exemple en date ? Les Pacers, qui sont venus s’imposer au TD Garden ce mercredi soir, 117 à 113.

Les assauts de Tyrese Haliburton ont suivi ceux de Paolo Banchero et Franz Wagner, et ce après avoir vu les Clippers et Warriors leur mettre une belle correction. Et le public du TD Garden ne s’est pas empêché de le faire savoir à leurs joueurs, les huées tombant comme une véritable douche sur les coéquipiers d’Al Horford cette nuit.

Quelque chose ne va pas à Boston, et il va vite falloir trouver quoi.

Pure class at TD Garden 🔊pic.twitter.com/6oR2YUu72L — Caesars Sportsbook (@CaesarsSports) December 22, 2022

Voici les 6 derniers matchs de Boston. 5 défaites, 1 victoire timide. Prochains matchs ?

– 1 contre Minnesota

– 1 face aux Bucks pour Noël pic.twitter.com/iXkoojsIjd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 22, 2022

La réussite au tir est, visuellement comme numériquement, pas du tout là.

L’effectif qui rentrait ses shoots les yeux fermés ? Loin de nous aujourd’hui, avec un piteux 41% de réussite au tir sur ces 6 derniers matchs, dont 29% à trois-points.

Résultat des courses, tout est différent. Vous pouvez faire le coup de la poule et de l’oeuf, l’attaque qui mène à la défense ou la défense qui mène à l’attaque, tout est différent. L’intensité défensive est différente, l’envie de nourrir son copain démarqué est différente, le mood global a changé à Boston. Et cette soif de réussite collective laisse place à des vilains monstres qu’on observait il y a un an, quand les Celtics manquaient de cohésion et de leadership.

Pas de quoi sonner l’alarme, clairement pas, mais des signes qui ne rassurent pas pendant que d’autres équipes semblent elles mieux marcher.

Le soucis, c’est qu’il ne semble pas y avoir qui que ce soit pour sonner la révolte, comme Marcus Smart peut le faire occasionnellement, lui qui était absent cette nuit.

La réussite du début de saison, sous forme de rebondissement collectif après l’affaire Ime Udoka, est-elle en train de partir pour laisser place à de nouveaux sujets navrants ? Y a-t-il des faiblesses non-envisagées qui traînent dans le vestiaire des Celtics ? Une chose est sûre, ça pousse derrière et il reste peu de temps pour que Boston se reprenne sérieusement.

Les Cavs et les Nets tournent à plein régime, réduisant l’écart avec Boston et sentant que la bête est blessée. Les Bucks, ce dimanche pour Noël, ont l’occasion d’enfoncer un peu plus Jaylen Brown et ses potes. Par où commencer ? Et vers où aller ? Joe Mazzulla va devoir trouver les réponses. Car ce genre de pente, on la connaît, et cela n’augure rien de bon sur le long-terme.