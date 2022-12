Si vous voulez être absolument certains de passer une bonne journée ? Deux conseils. 1) la gelée de groseille sur beurre et pain de la veille, 2) se farcir le allez-café de la nuit au réveil, si toutefois vous avez dormi cette nuit. Deal ?

De quoi parlons-nous dans l’édition 22 décembre de votre émission préférée ? De Nikola Jokic messieurs dames. De Nikola Jokic et de son CV de potentiel… triple All-Star, car depuis quelques semaines le bougre a sacrément accéléré la cadences. De quoi parlons-nous dans l’édition 22 décembre de votre émission préférée ? Du Hall Of Fame messieurs dames. De la cuvée 2023 pour être tout à fait précis, et de noms plutôt ronflants comme ceux de Dirk Nowitzki, Dwyane Wade ou… Tony Parker, tiens tiens tiens. L’occasion de revenir sur les dossiers (LOL) de chacun, et de se projeter un peu vers une cuvée qui sent déjà le très très gros millésime. Pour le reste ? La recette est la même, à savoir de la bonne humeur, un chat parmi les plus essentiels de la planète Twitch et le petit quiz qui va bien, car sans quiz le Allez, café ne serait qu’un hiver sans raclette.

Allez, replay, allez, café !