Si les qualités défensives de Luguentz Dort ne sont plus à prouver, l’arrière du Thunder aura une nouvelle fois marqué les esprits cette nuit en muselant Damian Lillard pour une nouvelle victoire des hommes de Mark Daigneault sur ceux de Chauncey Billups. “Je l’ai éteint” (avec l’accent québécois), aurait-on entendu dire le Canadien en sortie de match.

Qu’est-ce qui pourrait bien caractériser des défenseurs all-time ? Peut-être le fait de maîtriser des attaquants all-time ? C’est (encore) ce qu’a réalisé Dort, puisque le natif de Montréal a limité le numéro 0 de la franchise de l’Oregon à seulement 16 points, le tout à un 6/19 au tir médiocre pour un joueur de cette trempe. Dans un match que les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ont remporté de justesse (101-98 après avoir été menés une bonne partie de la rencontre), le travail défensif du joueur d’origine haïtienne a été primordial pour contenir le ROY 2013 et l’empêcher d’enflammer le Paycom Center. Un travail d’autant plus remarquable que l’alumnus d’Arizona State (comme James Harden) est accompagné sur les éxterieurs par SGA donc, mais aussi Josh Giddey qui, aussi talentueux soient-ils balle en main, ne présentent pas les plus solides garanties dans leur moitié de terrain (notamment Giddey).

Doux Jesus la PRISON dans laquelle Luguentz Dort a mis Damian Lillard 🔒🔒🔒pic.twitter.com/hYwSyJcCHm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 22, 2022

Le Thunder a sans aucun doute trouvé son verrou extérieur pour les années à venir, un élément essentiel dans la reconstruction de la franchise de Sam Presti. Celui qui a joué gardien de but au foot durant son adolescence (bah tiens, ça explique son penchant pour les stops défensifs non ?) marche déjà dans les pas des Tony Allen, Bruce Bowen et autres Marcus Smart, qui se sont illustrés, ou s’illustrent, par leur efficacité redoutable quand il s’agit de coffrer les extérieurs adverses. Pour ne rien gâcher, on rajoute la petite quinzaine de points qui va bien, histoire d’être respecté des deux côtés du terrain, et voilà un joueur qui fait son trou à OKC… pour mieux y jeter ses vis-à-vis !

Luguentz Dort montre soir après soir qu’il est un excellent basketteur, notamment en défense. Néanmoins, s’il n’avait pas fini professionnel de la balle orange, on pourrait aisément lui imaginer une carrière de gardien de prison. Ce n’est en tout cas pas Damian Lillard qui dira le contraire.