C’était le choc de la nuit, certains diront entre des enfants et des adultes, mais pour le coup les enfants de Cleveland ont maté les adultes de Milwaukee. Et sans forcément parler de révolution à l’Est, disons que les Cavs ont – encore – frappé un grand coup.

Les stats maison du match c’est juste ici !

Quel merveilleux test pour ces jeunes Cavs, face aux leaders de l’Est.

Test… validé, avec la manière.

Ils en auront bavé, encore heureux, mais au final la jeune escouade de J.B. Bickerstaff continue son petit bonhomme de chemin et se pose de plus en plus sérieusement comme un VRAI contender à l’Est. La victime du soir ? Ni plus ni moins que les Bucks, les leaders de la Conférence Est, les champions 2021, drivés par un homme qui s’est selon nous emparé du lead dans la course au MVP. Giannis Antetokounmpo, c’est de lui dont parle hein, pas de Grayson Allen, pas de Khris Middleton mais Jrue Holiday et Brook Lopez, dont ont dit cette fois-ci que les deux… pourraient accompagner Giannis au All-Star Game cette saison. Bref tout sauf une équipe de peintre, et une équipe qui n’avait comme ambition que de conforter sa place de leader de conférence et… meilleure équipe NBA.

Oui mais voilà, cette saison les Cavs sont toujours aussi jeunes et beaux, sauf qu’ils ont ajouté au cocktail un certain Donovan Mitchell et que ça fait mine de rien quelques différences. Ce soir les Bucks ont payé pour le savoir, et mis à part un Giannis à 45 pions et 14 rebonds qui s’est souvent joué de la défense d’Evan Mobley, aucun Daim n’a pu suivre le rythme imposé par ces fêlés du bocal venus d’Ohio. Quelques bombas de Kevin Love du parking, un duo Darius Garland / Jarrett Allen qui justifie son statut de All-Star et, surtout donc, ce diable de Donovan Mitchell, décidément bien en forme puisque ce soir ce sont 36 points qui se sont abattus sur la défense adverse grâce à un money time exceptionnel, venant récompenser une défense collective giga solide des Cavs malgré les soucis de faute.

A l’arrivée une victoire 114-106, et si les Bucks gardent le lead à l’Est grâce à la défaite des Celtics face au FC Haliburton, les Cavs, pour leur part, solidifient leur place sur le podium. Et très franchement, ce n’est absolument pas volé. Cette jeunesse, quelle jeunesse.