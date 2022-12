Les Knicks faisaient partie des équipes les plus en forme de toute la NBA, leur série de victoires faisait même d’eux, mathématiquement, les mecs les plus chauds de la Ligue. Mais cette nuit ils se sont heurtés au mec le plus… chaud de la nuit, et au final ce sont bien ceux qui n’arrivaient plus à gagner qui ont battu ceux qui ne savaient plus perdre.

Les stats maison de la victoire du FC FVV Siakam face aux Knicks c’est juste ici

Les Knicks restaient sur huit victoires consécutives.

Les Raptors sur six défaites de suite.

Pascal Siakam est passé par là, et les cartes sont désormais rebattues car ce sont bien les joueurs de Nick Nurse qui sont venus à bout cette nuit de ceux de Tom Thibodeau. Côté New-yorkais ? Un énorme duo composé de Julius Randle (30 points et 13 rebonds à 13/17 au tir) et RJ Barrett (30/5/5 à 11/19) et un Immanuel Quickley bien en forme en ce moment et qui comblait cette nuit les errements de Jalen Brunson, moins efficace qu’à son habitude. Pour les Raptors ? On passera la présence dans le cinq de cette pipe de Juancho Hernangomez pour dire, simplement, que le taf défensif habituel d’OG Anunoby (et de Scottie Barnes) a trouvé écho cette nuit à deux perfs offensives énormes. Celle de Fred VanVleet tout d’abord, auteur de 28 points et d’un money time de patron, et celle, évidemment, de Pascal Siakam, ni plus ni moins la deuxième plus grosse perf offensive de l’histoire des Raptors, derrière les 54 points de… Fred VanVleet en février dernier face au Magic, à égalité avec les 52 de DeMar DeRozan, fut un temps, dans un autre temps, et devant les 51 de Vince Carter (et Terrence Ross), ça c’est pour nos tontons et nos papys.

52 points à 17/25 au tir dont 2/6 du parking et 16/18 aux lancers, 9 rebonds, 7 passes et 1 steal

Si t’es fan des Raptors et que, en plus, tu l’as pris en TTFL ça fait donc 89 et tu cours actuellement nu dans les rues de Paris. 1) attention car tu risques de finir dans une cage et 2) profites, car cette perf vient clairement d’ailleurs et elle fait partie des rares que l’on peut vivre en direct. Cette nuit Pascalou était partout, cette nuit Pascalou a confirmé que sa place était au All-Star Game 2023 les yeux fermés, et cette nuit le Camerounais a également fait respirer un peu la fanbase des Dinos, eux qui en bavaient clairement depuis quelques semaines. Le tout dans une salle mythique qui adore ce genre de perf, face à une équipe qui n’avait plus perdu depuis presque trois semaines. Monstrueux !