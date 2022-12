Voilà pourquoi la NBA nous éclate autant. Parce qu’un match dure 48 minutes mais que son histoire peut véritablement s’écrire en une fraction de seconde, après plus de deux heures de combat. Cette nuit ? Le héros s’appelait Ayo Dosunmu, et les Bulls peuvent lui dire un grand merci.

Onyeka Okongwu qui tomar et qui égalise à 30 secondes de la fin du match ? DeMar DeRozan qui lui répond avec un tir énorme ? Onyeka Okongwu, encore lui, qui conclut un alley-oop envoyé par Trae Young – qui d’autre- et qui remet tout le monde à 108 partout à 4 secondes de la fin ? Oui, ce match ne pouvait finir autrement que par nun buzzer beater, car la table était trop bien mise. Et tiens, visez plutôt :

AYO DOSUNMU CLIMATISE LES HAWKS AU BUZZER !! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/2BinoAHd8o — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 22, 2022

RIP John Collins, car si les mains sont très glissantes on peut aussi apercevoir une vingtaine de personnes célébrer une victoire littéralement couchés sur lui, on imagine que le garçon a vécu un beau moment. Cette victoire, les Bulls en avaient besoin, eux qui galèrent cette saison à décoller du vente mou, eux dont on parle en ce moment davantage dans des termes de trade deadline (Zach LaVine ?) que de bons résultats. Trae Young leur avait pourtant fait une belle mala avec 34 points dont 7 paniers du parking, Onyeka Okongwu confirmait s’il le fallait son talent avec un très gros double-double apposé à cinq contres et AJ Griffin avait également planté en sortie de banc, mais cette nuit ce ne fut donc pas, justement, AJ Griffin, qui fit craquer son troisième buzzer beater de la saison mais bien Ayo Dosunmu, le shoot de requin du jeune meneur venant récompenser les efforts des joueurs de Billy Donovan et notamment ceux du Big Three DeRozan / Vucevic / LaVine.

Avec cette victoire Chicago se rapproche timidement du Top 10, alors que les Hawks ne sont pas franchement mieux avec un stationnement gênant dans les places play-in. Une fin heureuse en tout cas pour les Bulls, qui prouve au moins que cette saison ces mecs ont le droit a bonheur car très franchement, on commençait à en douter.