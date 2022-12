Dans un match qui n’en a jamais été un, les Nets ont laminé les Warriors avec plusieurs records à la clé. Score final ? 143 à 113 pour Brooklyn, mais loin de l’écart réel. Car avec un +40 à la mi-temps et deux effectifs diamétralement opposés, ce match avait rien de professionnel.

Est-ce qu’on peut rembourser des spectateurs, quand une seule équipe se pointe à un match ?

Ce mercredi soir, les Nets accueillaient les Warriors dans un match qui n’avait pas de sens avant même que l’entre-deux soit joué. Quasiment aucun absent côté Brooklyn (hormis Kyrie), Klay Thompson, Stephen Curry et Andrew Wiggins absents côté Golden State, une équipe reposée et l’autre non, une équipe en forme et l’autre non, ça sentait la branlée à plein nez.

Autant vous dire qu’on n’a pas été déçus.

Score du 1er quart-temps : 46-17 pour les Nets.

Score à la mi-temps : 91-51 pour les Nets.

Non, vous ne rêvez pas, Kevin Durant et sa bande ont écrabouillé les Warriors avec une force inouïe, ne laissant aucun espoir et aucune chance à Jordan Poole et ses potes.

Très adroits d’entrée, les hommes de Jacque Vaughn ont pu compter sur Joe Harris et Royce O’Neale (7/10 à trois-points), avant que le banc ne prenne le relais.

Même KD pouvait rentrer ses tirs de 9 mètres sans une main devant lui, tant Golden State n’en avait rien à foutre de cette rencontre.

C’est la mi-temps à Brooklyn. 91 à 51. pic.twitter.com/zLkeXbXaTU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 22, 2022

Le plus grand nombre de points scorés en 1ère mi-temps par une équipe dans L’HISTOIRE de la NBA : 107 points pour les Suns (vs Denver en 1991) 92 points pour les Warriors (vs Chicago en 2018) 91 points pour les Nets (vs Golden State ce soir) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 22, 2022

Un carton historique, puisque comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessus, les Nets sont… littéralement entrés dans l’histoire.

Avec 91 points marqués en 1ère mi-temps, Brooklyn a offert la 3ème plus grande perf de l’histoire de la NBA.

Tout rentrait, sans forcer, et sans réinventer le basket non plus. Vu que les Warriors avaient autant d’intérêt pour cette rencontre que nous devant un sachet de thé, les lignes de pénétrations étaient ouvertes et les Nets savaient qu’ils pouvaient se faire plaisir tout en terminant le match en 24 minutes au lieu de 48.

Opération réussie, puisque les potes de Nic Claxton ont validé un 7ème succès consécutif, tout en permettant à KD de se régaler face à son ancienne franchise.

Côté Brooklyn, l’écart se réduit avec le Top 3 de la Conférence Est.

Côté Golden State, c’est sans commentaires : 24h passés à New York, deux branlées affligeantes pour les hommes de Steve Kerr.