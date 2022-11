On le sait depuis quelques jours, la salle de Miami va changer de nom suite à la faillite de la société FTX, qui avait succédé à American Airlines au cours de l’année 2021. Et si on ne connaît pas encore le futur partenaire naming de l’arène floridienne, on sait comment elle va se nommer en attendant.

« The Heat’s House ». La maison du Heat en français, pour ceux qui ont arrêté l’anglais au collège.

Voilà le nom temporaire que portera la salle située sur Biscayne Boulevard à Miami. La nouvelle a été annoncée sur le Leroy & Tobin Show, podcast couvrant l’ensemble de l’actualité sportive du côté de South Beach. Les mauvaises langues diront que le Heat ne s’est pas foulé, d’autres – comme nous – souligneront la simplicité et l’efficacité de ce « nouveau » blaze à une époque où on retrouve des salles NBA nommées Crypto.com Arena ou Rocket Mortgage FieldHouse. « Welcome to The Heat’s House, for another Miami Heat NBA adventure », franchement avec la voix du commentateur Eric Reid ça passe tout seul. Et ce n’est pas comme si la franchise floridienne avait simplement opté pour la Miami Heat Arena, comme celle de Phoenix récemment avec la Phoenix Suns Arena en amont de sa collaboration avec Footprint en juin 2021.

Vous l’avez compris, on valide l’initiative, même si évidemment ce nom sera remplacé dès que le Heat aura trouvé son nouveau partenaire naming. Pour votre info, on retrouve toujours le logo FTX sur le parquet ainsi que sur le toit de l’arène pour le moment, à voir si ça va durer ou s’il sera très prochainement retiré. Avant la saison 2020-21, quand la franchise de Miami était en attente d’une nouvelle collaboration après la fin de celle avec American Airlines, sachez que le Heat avait décidé de mettre en avant le logo KIA Motors, partenaire de la franchise ainsi que de la NBA.

Source texte : Leroy & Tobin Show