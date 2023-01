C’est l’un des derniers ajouts au young core du Thunder. Le coup de flair from Sam Presti que tout l’Oklahoma valide déjà. En bon “vétéran” de la cuvée de draft 2022, Jalen Williams impacte les résultats de son équipe sans se tromper de sens. Et c’est beau à voir jouer.

Sa Summer League laissait peu de place au doute : Jalen Williams est bel et bien « différent ». Des moyennes de 11.9 points à 52% au tir, 3.8 rebonds, 2.8 assists et… -123 de plus/minus, le deuxième pire +/- de l’équipe. Quoi, on a déjà gâché l’angle du papier ?

Que l’on ne s’y trompe pas, Jalen Williams impacte positivement les résultats du Thunder. Et cela va de mieux en mieux. Cette nuit ? 22 points à 10/12 au tir, 8 rebonds, 3 assists, 2 interceptions et… +23 de plus/minus. Ah, là on est bien. Une pile électrique à l’inspiration offensive étonnante. Monté sur ressorts. Encore faiblard dans le jeu longue distance. Le joueur que Jalen Green pense être. Il a starté 26 de ses 39 matchs avec le Thunder, et pose un début d’année 2023 mignon tout plein : 14.4 points de moyenne à 55% au tir, 4.4 rebonds, 3.9 assists et 2.3 interceptions par soir. À tel point que Jalen Williams est récemment entré dans la discussion pour le trophée du meilleur arrière du Thunder dont le prénom commence par « Ja », finit par « len », est né à Denver et a été sélectionné en 12e position de sa draft. Une façon de dire que le train avance à son rythme, qu’il n’est pas encore considéré par tous comme un joueur majeur de la rotation du Thunder, qu’il grappille des minutes à un Luguentz Dort “en difficulté”, mais qu’avec le temps et le boulot la reconnaissance viendra comme vache qui pisse. T’sais le rédacteur qui utilise mal les expressions.

Déplacement dimanche soir à Brooklyn, confrontation directe avec l’association Kyrie Irving – Ben Simmons, un choc des profils assez difficile à anticiper. Jalen Williams peut faire sauter n’importe quel verrou à la seule condition que ses partenaires soient dans un bon soir : cut de l’arrière, mouvement off ball pour perdre son défenseur, et zou, Shai Gilgeous-Alexander lui glisse un caviar dans le dos de la défense. Son gros point fort reste le drive. Attaque de cercle pleine d’hésitations, le défenseur dans le doute, déséquilibre et montée très haut dans les aigus. Y’a encore du travail sur le tir extérieur, mais à chaque pierre son temps de taille.