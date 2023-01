« Aucune garantie » pour un retour de Lonzo Ball cette saison

« Petite déchirure du ménisque » à la base, prolongée en absence un chouïa plus longue depuis. Le 14 janvier 2022 – il y a un an tout pile – Lonzo Ball disputait son dernier match avant de se flinguer le genou, direction l’infirmerie. Commence à nous manquer le frère de LaMelo. C’est loooooong (zo).

Paris n’en profitera pas jeudi prochain à l’Accor Arena de Bercy, c’est certain. Mais où en est Lonzo Ball dans la rééducation de son genou ?

Selon Michael Scotto de HoopsHype, il n’y a « aucune certitude » quant au retour du meneur cette saison. Une info qui prend totalement à contrepied la vidéo postée par Lonzo sur son compte Instagram. Celle d’un petit dunk deux mains/deux pieds comme preuve de sa progression. On n’est pas encore sur le gros windmill 360° par dessus la mascotte du Magic et depuis la ligne des lancers, mais c’est déjà ça. « Ce sont des choses qu’il y a six semaines, il ne pouvait pas faire », a réagi l’entraîneur de Chicago, Billy Donovan. Ce dernier n’oublie toutefois pas de mentionner le point noir de la convalescence de Lonzo : « Y a-t-il une douleur à cet endroit [le genou, ndlr] ? Oui, il y a encore un certain inconfort ».

« Je n’essaie pas de jauger la douleur de Lonzo. Mais a-t-il mal ? Oui. Est-ce que c’est la même douleur qu’il y a six semaines ? Non. A quel point a-t-il progressé ? Assez pour qu’il puisse courir un peu sur un tapis roulant, mais aussi sauter et dunker avec un ballon » – Billy Donovan, pour ESPN

Ce que l’on doit comprendre ? Que Lonzo Ball progresse, mais qu’il n’y a pas de date ciblée pour son retour. Et cela peut durer encore longtemps. Plus l’absence s’allonge, plus il mettra du temps à revenir (logique). Ce que l’on veut dire par là… eh beh c’est Billy Donovan qui le dit mieux que nous. Pour l’entraîneur de Chicago, une fois le genou resolidifié, Lonzo Balle aura besoin d’une « période de montée en puissance significative » pour réapprivoiser le rythme de la compétition. Probablement un petit passage dans l’antichambre qu’est la G League donc, avant de réintégrer le groupe fanion en sortie de banc pour – match après match – retoper sa place de titulaire. Cette saison ? On mise pas un seul kopeck sur cette option, mais grand bien en ferait à Chicago, triste 11e de la Conférence Est.