Le 8 février 2022, les Kings choquaient le monde de la NBA en se séparant de leur pépite Tyrese Haliburton pour récupérer l’intérieur d’Indiana Domantas Sabonis. Aujourd’hui, la franchise de Sacramento est bien partie pour enfin retrouver les Playoffs, tandis que les Pacers surprennent tout le monde sous l’impulsion d’un Haliburton qui réalise une saison calibre All-Star. Quasiment un an après, peut-on parler d’un vrai deal gagnant – gagnant ?

Rappel du transfert :

Direction Indiana pour Tyrese Haliburton, Buddy Hield, Tristan Thompson

Direction Sacramento pour Domantas Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb, un choix de 2nd tour de Draft 2023

Bilan du trade pour les Kings, 11 mois plus tard

“Les Kings ont vraiment lâché Tyrese Haliburton ?!?!”

Voilà le refrain qui revenait souvent sur Twitter le 8 février dernier et les jours qui ont suivi le transfert entre les Kings et les Pacers. Même si Hali se retrouvait dans quelques rumeurs à l’époque, rares sont ceux qui pensaient voir Sacramento lâcher le jeune meneur, auteur d’un début de carrière très prometteur et bien décidé à changer la culture de la lose à Sactown. Mais le boss des opérations basket Monte McNair, en mission pour permettre aux Kings de retrouver les Playoffs après plus de 15 ans d’absence (record NBA), a voulu jouer le court terme et a ainsi décidé de l’envoyer à Indiana pour récupérer l’intérieur de 26 ans Domantas Sabonis, All-Star à deux reprises en 2020 et 2021.

Nous sommes aujourd’hui le 14 janvier 2023, et les Kings sont quatrièmes de la Conférence Ouest avec un bilan positif de 23 victoires – 18 défaites. Si les raisons de ce renouveau sont multiples (arrivée du nouveau coach Mike Brown, mais aussi de joueurs comme Kevin Huerter, Malik Monk et le rookie Keegan Murray), la présence de Sabonis en est l’une des principales, lui qui représente une plaque tournante de la meilleure attaque NBA à travers sa polyvalence (19 points, 12 rebonds/meilleur rebondeur NBA, 7 passes par match, 61% au tir dont 39% à 3-points). Une saison de All-Star qui permet aux Kings d’avoir enfin une véritable présence à l’intérieur, et donc d’avoir une équipe plus équilibrée qui profite notamment à un certain De’Aaron Fox.

Possédant à nouveau toutes les clés de l’attaque depuis le départ de Tyrese Haliburton (les deux se partageaient le backcourt des Kings l’an passé), le Renard brille de mille feux cette saison et peut légitimement convoiter une première sélection All-Star en carrière. Pour l’entraîneur Mike Brown, le duo Fox – Sabonis mérite d’être envoyé au match des étoiles étant donné les bons résultats de Sacramento cette année. Difficile de remettre en question les propos du coach, surtout quand on voit l’excitation qui entoure à nouveau cette franchise tant moquée ces dernières années.

The Sacramento Kings are five games over .500 for the first time since April 2006. They’re 1st in the Pacific and 4th in the West with a 23-18 record. pic.twitter.com/PVjsv4dRyh — The Athletic (@TheAthletic) January 14, 2023

Bilan du trade pour les Pacers, 11 mois plus tard

“Les Pacers ont vraiment réussi à récupérer Tyrese Haliburton ?!?!”

Dès l’annonce du transfert le 8 février 2022, on était nombreux à saluer le gros coup réalisé par la franchise d’Indiana. Un meneur de 22 ans talentueux et flashy, au potentiel All-Star voire même superstar, c’est typiquement le genre de joueur qui est intouchable dans un transfert. Mais les Pacers ont profité de l’état d’urgence dans la capitale californienne pour récupérer une pièce centrale de leur reconstruction. Ils n’ont pas hésité une seconde à lâcher Domantas Sabonis malgré le talent du bonhomme, la relation entre ce dernier et le pivot Myles Turner ayant atteint ses limites. De plus, le départ de Domas n’était pas vraiment une surprise sachant que Victor Oladipo et Caris LeVert avaient également été transférés avant lui, signe de la nouvelle direction prise par Indiana après des années de stagnation (5 éliminations consécutives en Playoffs entre 2015 et 2020, pas de Playoffs en 2021).

Nous sommes aujourd’hui le 14 janvier 2023, et les Pacers sont septièmes de la Conférence Est avec un bilan de 23 victoires pour 20 défaites. Sans aucun doute, Indiana fait partie des plus grandes surprises de la saison, l’équipe de Rick Carlisle déjouant tous les pronos du début d’année quand elle était annoncée dans les bas-fonds du classement. La raison numéro un derrière ces jolis résultats ? C’est Haliburton. Même s’il est actuellement à l’infirmerie pour minimum deux semaines, Tyrese a lâché une première partie de campagne calibre All-Star avec des stats de 20 points (48% au tir, 40% à 3-points, 88% aux lancers-francs), 10 passes (meilleur passeur NBA) et presque 2 interceptions de moyenne. En plus de ça, Hali a une belle tête de leader, lui qui possède une personnalité hyper appréciée à l’intérieur du vestiaire d’Indiana. L’explosion attendue en début de saison sous ses nouvelles couleurs a donc bien eu lieu, et ça devrait lui permettre de participer à son premier match des étoiles à Salt Lake City en février.

“Moi et Fox, nous avons tous les deux un très bon dossier pour espérer participer au All-Star Game. On a partagé le backcourt à Sacramento, surtout la deuxième année où j’étais titulaire. C’est sans doute mieux pour chacun de nous deux de ne plus jouer ensemble, car on est tous les deux meilleurs avec le ballon dans les mains.” – Tyrese Haliburton, via le Woj Pod

Les Pacers, qui donnaient d’impression d’aller nulle part il y a encore quelques mois, ont désormais un véritable chef d’orchestre ainsi qu’un vrai projet sur lequel construire. Suite à la campagne compliquée de l’an passé (25 victoires), Indiana a aussi récupéré une grosse pépite nommée Ben Mathurin (arrière qui évolue en sortie de banc), en course pour le titre de Rookie de l’Année mais aussi de Sixième Homme cette saison. Le backcourt du turfu à Indy, il est là. Buddy Hield, extérieur titulaire aux côtés d’Haliburton et également arrivé chez les Pacers dans le deal de février dernier, contribue aussi au succès actuel d’Indiana grâce à ses qualités de scoreur et de sniper, tandis que le pivot Myles Turner – débarrassé de Domantas Sabonis à l’intérieur – réalise tout simplement sa meilleure saison en carrière.

When Tyrese Haliburton was eight years old, he gave his father a list of what he was going to do when he got to the NBA. “When I’m in my third or fourth year, I’m going to be an All-Star.”@bkravitz on the @Pacers‘ difference-maker: https://t.co/YWFOjm6OxL pic.twitter.com/ucpX9aCxpd — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) January 12, 2023

Alors, un vrai deal gagnant – gagnant ?

Les deals gagnant-gagnant en NBA, c’est plutôt rare. En tout cas sur le court terme. On voit beaucoup de transferts où l’une des deux équipes profite immédiatement du deal, tandis que l’autre doit attendre plusieurs années pour en récolter les fruits, notamment via des picks de draft. Bien évidemment, chaque transfert est différent, et il y a toujours plusieurs manières de l’analyser. Mais dans le cas du trade Tyrese Haliburton – Domantas Sabonis, une chose est sûre : les deux franchises ont trouvé ce qu’elles cherchaient. Sacramento est en route pour retrouver les Playoffs, Indiana possède un visage pour la nouvelle ère des Pacers. Que ce soit individuellement pour les joueurs impliqués, ou collectivement pour les franchises en question, tout le monde bénéficie de ce deal un an après.

Mais pour pouvoir faire une analyse complète de ce transfert, il faudra forcément attendre quelques années supplémentaires. Si Tyrese Haliburton devient le meilleur meneur NBA un jour, pourra-t-on vraiment dire que les Kings sont ressortis gagnants de ce deal ? Si Sacramento casse sa terrible série de saisons sans Playoffs mais sans accomplir quoi que ce soit d’autre derrière, est-ce qu’envoyer Hali à Indiana pour récupérer Sabonis valait vraiment le coup ?

Pour les Pacers, accepter ce transfert était une évidence au vu de la situation de la franchise et la possibilité inespérée de récupérer un meneur aussi prometteur que Tyrese Haliburton. Du côté des Kings par contre, on peut toujours douter de la légitimité d’un tel deal, et ce malgré le renouveau qu’on voit cette saison sous l’impulsion du duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis.

Vous l’avez compris, l’avenir nous apportera plus de réponses. Mais en attendant, on peut sourire à Sacramento comme à Indiana.