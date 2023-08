On est encore loin de la reprise de la saison NBA, mais Scoot Henderson est déjà chaud ! Après ses (courts) débuts réussis en Summer League, le nouveau joueur des Blazers vient d’annoncer qu’il allait remportait le trophée de rookie de l’année. Rien que ça.

Scoot Henderson n’a décidément pas froid aux yeux. On n’a jamais douté de la confiance du garçon, qui a toujours affiché son envie de tout écraser, mais là, il atteint des sommets. Malgré la déception de n’avoir été choisi qu’en troisième position de la draft – alors qu’il a souvent été annoncé en deux et se voyait comme le numéro un – le nouveau meneur des Blazers n’a absolument pas perdu ses ambitions. Dans une interview auprès du média Playmaker, il a en effet annoncé qu’il remporterait le trophée de rookie de l’année.

« Je vais être le rookie de l’année. […] Je vais faire une superbe saison rookie. Je ne dis pas que je veux faire une bonne saison, mais que je vais faire une bonne saison. Je vais faire une grande carrière. »

En bon Français, on aimerait remballer Scoot et lui dire que trophée de rookie de l’année est déjà promis à notre pépite nationale. Ce n’est pas pour rien si Victor Wembanyama a été annoncé comme l’incontestable numéro 1 de la draft 2023 et l’un des plus gros prospects de tous les temps. Sur le papier, c’est évidemment Wemby qui fait office de favori pour le ROY, ne ce serait ce que par l’excitation qu’il suscite chez les fans et dans les médias. Mais à bien y regarder, les termes de first pick et de rookie of the year ne riment pas forcément.

En effet, on sait que lorsqu’une franchise sélectionne un joueur, elle ne choisit souvent pas le meilleur à l’instant T, mais celui qui a le plus gros potentiel, le plus de talent, le plus de chances de devenir un grand joueur… Bref, le numéro 1 de la la draft n’est pas toujours celui qui est le plus performant dès sa première saison en NBA. Depuis le début des années 2000, il n’y a d’ailleurs que 8 first picks (sur 23) qui ont décroché le ROY, soit environ 1 sur 3.

Sur le papier, Scoot Henderson a donc clairement ses chances, tout comme Brandon Miller ou Amen Thompson. Mais au-delà des statistiques et du niveau de chacun de ces joueurs avant leur arrivée en NBA, comment évaluer leurs chances à l’heure actuelle ?

Un élément clé de la course au ROY est le contexte dans lequel évoluent les rookies : un joueur qui possède les clés du camion de l’équipe dans laquelle il débarque a davantage l’occasion de se montrer et de performer qu’un autre qui est une deuxième ou troisième option. Cela ne devrait pas poser de problème pour Scoot, qui va – sauf retournement de situation dans le dossier Damian Lillard – récupérer les clés du camion Blazers la saison prochaine… contrairement à Brandon Miller, Chet Holmgren ou Amen Thompson, qui ne seront pas des premières options dans leur équipe respective.

Henderson devra tout de même partager la gonfle avec Anfernee Simmons et Shaedon Sharpe, deux jeunes joueurs talentueux que Portland voudra aussi développer. Il ne sera donc peut-être pas autant le centre de l’attention que Victor Wembanyama le sera à San Antonio, mais cela ne l’empêchera évidemment pas de performer.

Il faut aussi prendre en compte le niveau de performance des différentes équipes : un rookie qui joue un rôle important dans une équipe qualifiée pour les playoffs possède un avantage par rapport à un autre qui a terminé au fin fond de sa conférence. Performer dans une franchise compétitive est un argument de taille dans un dossier pour le ROY… et cela pourrait jouer en la faveur Scoot Henderson, qui jouira d’une équipe bien plus complète que celle de Victor Wembanyama. Mais attention, Brandon Miller avec les Hornets et Chet Holmgren avec le Thunder pourraient eux aussi viser de bon résultats collectifs et une éventuelle place au play-in tournament.

Scoot Henderson semble donc être dans une situation assez idéale pour remporter le trophée de Rookie de l’année 2024 : il sera la première option d’une équipe qui est déjà à un stade avancé de sa reconstruction, et qui pourrait viser mieux qu’une 14eme place de la Conférence Ouest l’année prochaine… là où Wemby devrait être cantonné au bas du tableau et où Brandon Miller et Chet Holmgren ne seront pas des premières options. L’ami Scoot a une vraie carte à jouer !

