À moins de trois semaines du début de la Coupe du Monde 2023, la FIBA prépare déjà la compétition qui aura lieu dans deux ans : l’EuroBasket 2025. Le tirage au sort des groupes pour les qualifications de la compétition vient d’être effectué, et la France – pourtant tête de série – n’a pas hérité d’une poule facile.

Croatie, Bosnie-Herzégovine et Chypre, voilà les futurs adversaires de l’équipe de France pour les qualification à l’EuroBasket 2025. Toutes les équipes se rencontreront à deux reprises (matchs aller-retour) lors de trois fenêtres de qualifications en février 2024, novembre 2024 et février 2005.

The qualification path is clear.

Who will book their tickets to #EuroBasket 2025? 🎟️ pic.twitter.com/9ic9bAdqv0

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 8, 2023

Finalistes de la dernière édition, les Bleus vont devoir s’employer pour décrocher leur ticket pour l’EuroBasket 2025. Avec la présence dans leur groupe d’un pays co-organisateur (Chypre) qualifié d’office pour la compétition, ils devront en effet terminer dans les deux premiers, hors Chypre, pour se qualifier. Pour la faire simple, il faudra au moins finir devant la Croatie ou la Bosnie-Herzégovine.

Sur le papier, cela ne semble pas être mission impossible parce que la France est supérieure à ces deux nations, qui ne font pas partie des cadors européens. Mais les qualifications ayant lieu au milieu de la saison, les Bleus ne disposeront pas de toutes leurs forces pour les disputer. Les joueurs NBA seront indisponibles, mais ceux d’EuroLeague pourraient être libérés par leur club pour février 2024 selon l’Equipe.

L’équipe de France retrouvera un adversaire qu’elle connaît bien, puisqu’elle a affronté la Bosnie à trois reprises l’année dernière : dans le cadre de la préparation à l’EuroBasket 2022 (défaite 96-90), puis lors des phases de groupe de cette même compétition (victoire 81-68) et enfin pour les qualifications à la Coupe du Monde 2023 (victoire 92-56).

Au total, 32 nations prendront part à ces qualifications pour 24 qualifiés, dont les 4 pays organisateurs (Chypre, Finlande, Lettonie et Pologne). Il y aura donc 20 tickets à prendre pour cet EuroBasket 2025 : trois dans les groupes A, B, D, F et deux dans les groupes C, E, G et H. Mais bon, ne nous projetons pas trois loin, il y a quand même une Coupe du Monde à disputer avant ça !

Source : FIBA, L’Equipe