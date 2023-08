Les Lakers toujours intéressés par Christian Wood

Christian Wood intéresse toujours les Lakers. L’intérieur des Mavs pourrait faire son arrivée à Los Angeles, mais la récente prolongation d’Anthony Davis pose quelques soucis financiers et contractuels.

On le sait depuis quelques semaines, Christian Wood est dans le viseur des Lakers. L’intérieur des Mavs est désormais agent-libre après un saison sous pavillon texan.

Selon Marc Stein, l’intérêt des Lakers est toujours assez vif concernant le Big Man, reste à savoir à quelles conditions. En effet, Wood pourrait (encore) changer de franchise en rejoignant les Lakers mais la récente prolongation d’Anthony Davis ne permet pas aux Purple&Gold de proposer mieux qu’un contrat minimum. Une véritable problématique pour Wood qui possédait un contrat de 14,3 millions la saison passée et qui devrait avoir du mal à accepter cette offre “en bois”…

Peu d’équipes se bousculent au portillon pour recruter le bon Christian qui sort pourtant d’une saison solide avec 16,6 points et 7,1 rebonds de moyenne sur ses 62 apparitions avec Dallas. Mais le comportement, l’égo (apparement) important du garçon et ses piètres qualités défensives refroidissent bon nombre de franchises. Un temps évoqué du côté de Chicago, Chris Acajou est en vraie galère pour retrouver un point de chute, lui qui a connu 7 franchises en autant de saisons jouées.

Chez les Lakers et avec l’aura de LeBron pour le canaliser, Wood pourrait constituer un back-up de Davis très intéressant, à condition qu’il se mette un peu plus à pied d’oeuvre en défense. Pas vraiment en position de force pour négocier, Wood pourrait se contenter du minimum pour tenter d’aller chercher une bague à L.A. Pas l’idéal pour lui financièrement mais les offres d’emploi de ce type sont rares et le temps presse.

L’idée d’un sign-and-trade est aussi évoquée par Marc Stein, une piste qui ne semble néanmoins pas franchement plausible en l’état :

“Dallas reste ouvert à l’idée de faciliter un sign-and-trade pour Wood si les Mavericks peuvent acquérir un joueur qu’ils apprécient dans l’échange, mais ni les Lakers ni le Miami Heat ne sont considérés comme des destinations potentielles pour réaliser l’opération.”

L’avenir de Wood devrait s’écrire du côté de la Californie, reste à savoir à quelles conditions. Comme quoi, être un des intérieurs les plus doués offensivement de la Ligue ne garantit pas toujours un jackpot à l’arrivée.

Sources : Marc Stein, Dan Wolke, Los Angeles Time, Bleacher Report.