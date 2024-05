Lors de la Loterie de la Draft NBA 2024, les Houston Rockets ont obtenu le troisième choix grâce au pick appartenant aux Brooklyn Nets, qu’ils avaient récupéré lors du trade de James Harden en 2021. Seulement devancés par les Atlanta Hawks et les Washington Wizards, les Texans pourraient bien décider de ne pas récupérer de prospect afin de privilégier un vétéran dans un trade.

Les deux dernières fois qu’un choix de Draft transféré par les Brooklyn Nets s’est retrouvé sur le podium, les Boston Celtics avaient récupéré Jaylen Brown et Jayson Tatum. Les Houston Rockets ne prendront probablement pas le même chemin puisque dans une Draft attendue comme plus faible, les Texans devraient – selon Adrian Wojnarowski – mettre ce troisième pick sur le marché des transferts.

Per @wojespn

“Rafael Stone, the General Manager of the Houston #Rockets, has shown an inclination to trade out of that pick and bring in an impact veteran player – I think that pick will be available” pic.twitter.com/kXUU9yjwOm

— Mitty (@MittyNBA) May 12, 2024

Toujours selon le journaliste d’ESPN, Rafael Stone (General Manager) devrait utiliser ce choix comme monnaie d’échange pour ramener un vétéran de qualité dans le vestiaire. Après avoir sélectionné Jalen Green, Jabari Smith Jr, Alperen Sengun ou encore Amen Thompson ces dernières années, le talent à développer est déjà là et selon le management, il faut l’entourer plutôt que de s’éparpiller sur d’autres projets.

Cette stratégie l’année dernière s’était traduite par les arrivées de Dillon Brooks et de Fred VanVleet, des recrues qui avaient permis à ce jeune groupe de passer de 22 victoires en 2022-23 à 41 l’année suivante. Il y a un dernier step à passer pour retrouver une équipe encore plus compétitive à Houston, capable de jouer les trouble-fête en Playoffs. Et échanger ce choix pourrait bien le leur permettre.

Voir les Rockets se débarrasser de ce troisième pick serait aussi un soulagement pour certains des top prospects de la cuvée. Les Fusées ont déjà du beau monde à tous les postes et parvenir à avoir de l’impact dans un tel vestiaire dès sa saison rookie aurait des airs de mission (presque) impossible.

Sinon, une autre solution pour ramener un bon vétéran à Houston est de garder le choix et de sélectionner Bronny James. On dit ça on dit rien…

__________

Source texte : Adrian Wojnarowski