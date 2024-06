La soirée en NBA s’annonce agitée, mais commence … tranquillement. Les Golden State Warriors récupèrent un énième guard, en la personne de Lindy Waters III, en envoyant au Oklahoma City un énième pick de Draft, le 52e de cette cuvée 2024.

Depuis 2020, année de sa (non) Draft, Lindy Waters III fait l’aller retour entre le Oklahoma City Thunder et le Blue, équipe affiliée à la franchise en G League. Un ascenseur que ne renierai pas le FC Metz, mais qui s’arrête cette fois à un nouvel étage. La boîte métallique a pris un étonnant virage vers l’Ouest jusqu’en Californie et San Francisco.

Shams Charania l’annonce, Lindy Waters III rejoint les Golden State Warriors !

Oklahoma City is trading Lindy Waters III to Golden State for No. 52 pick, sources say.

S’il n’a pas marqué la NBA de son empreinte, l’arrière a montré ses qualités de scoreur dans le Ligue de développement. Cette saison, il a tourné à 21,8 points de moyenne dans une équipe du Blue qui a terminé championne.

En contrepartie, le Oklahoma City Thunder obtient le 52e pick de la Draft 2024. Nous saurons ce soir quel joueur rejoindra l’équipe de Mark Daigneault après Nikola Topic et Dillon Jones hier soir.

Source texte : Shams Charania