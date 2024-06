A.J. Griffin transféré aux Houston Rockets !

C’est déjà la fin de l’aventure d’A.J. Griffin à Atlanta. L’ailier est transféré chez les Houston Rockets contre le 44e choix de la Draft NBA 2024. La franchise texane continue à accumuler les talents.

Le jeune parcours d’A.J. Griffin dans le basket-ball est contrasté. Enorme espoir en sortie de lycée, sa cote a un petit peu baissé lors de son année à Duke en NCAA. Sélectionné en seizième position de la Draft 2022, l’ailier convainc dans un premier temps avec une très belle saison rookie et plusieurs game-winners dans la besace.

Sauf que sa saison sophomore s’est beaucoup moins bien passée et que les Atlanta Hawks ont décidé de s’en débarrasser, notamment pour faire de la place sur les ailes au premier choix de la Draft 2024, Zaccharie Risacher. A.J. Griffin est envoyé aux Houston Rockets contre le 44e choix de la Draft 2024. Un échange annoncé par Adrian Wojnarowski.

ESPN Sources: The Atlanta Hawks are trading F AJ Griffin to the Houston Rockets for the 44th pick in Thursday’s NBA Draft. Griffin, 20, was a 2022 first-round pick out of Duke. pic.twitter.com/IhjHKnCxCd

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 27, 2024

Dans le Texas, il rejoint beaucoup d’autres projets de grands talents sur les postes 2-3 avec notamment Cam Whitmore, Jalen Green et Amen Thompson (peut aussi jouer meneur de jeu) dans l’effectif. Il ne sera pas facile pour lui de s’imposer mais A.J. Griffin a du talent et un nouvel environnement pourrait l’aider à véritablement lancer sa carrière.

En contrepartie, les Atlanta Hawks s’offrent un autre pick dans cette Draft 2024, le 44e. Alors qui arrivera en Géorgie dans les valises de Zaccharie Risacher ? Réponse ce soir !

Source texte : Adrian Wojnarowski