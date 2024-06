Eric Gordon décline sa player option et devient free agent !

Ça vient d’être annoncé par Shams Charania, l’insider de The Athletic : Eric Gordon va aller tester le marché après avoir refusé sa player option à 3,4 millions de dollars aux Suns pour la saison NBA 2024-2025. On le savait susceptible d’aller jeter un œil à la Free Agency, c’est désormais chose faite. L’arrière de 35 ans croit visiblement en ses chances de décrocher un bon contrat ailleurs dans la ligue.

Merci pour les travaux rendus à Phœnix, Eric Gordon. https://t.co/opq1MivcEc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Il attendait sûrement mieux de cette pige à Phoenix qui ne s’est pas du tout terminée comme prévue, après ce sweep subi au premier tour de la main des Wolves. A ce stade là dans une carrière, quand on a baroudé comme Eric Gordon l’a fait (Rockets, Hornets, Pelicans), l’idée c’est d’aller chercher une bague chez un contender. Manifestement, cela ne sera pas à Phoenix. Sorti d’une saison plutôt bonne pour son âge, 68 matchs entre Clippers et Suns pour 11 points et 2 passes de moyenne à 37,8% de loin, Eric Gordon a manifestement envie de voir quelle valeur il a sur le marché.

Ce n’est un secret pour personne, l’arrière est sur le déclin. Et apparemment il irait bien voir ailleurs que dans l’Arizona pour s’offrir un ultime challenge. Lui qui n’aimait ni le rôle qui lui était attribué dans le collectif de Phoenix, ni le manque de cohésion qu’il retrouvait dans le Colorado, va pouvoir se relancer dans un environnement plus sain. En tout cas on lui souhaite.

Source texte : The Athletic