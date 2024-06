Les transferts s’enchaînent en cette soirée du deuxième tour de la Draft NBA 2024. Cette fois, les Sacramento Kings envoient Davion Mitchell et Sasha Vezenkov aux Toronto Raptors contre Jalen McDaniels et le 45e choix de l’événement cité précédemment.

Les Sacramento Kings font le ménage et envoient leurs indésirables au Canada. Davion Mitchell a réalisé un bon début de carrière en Californie, mais cette saison, il s’est fait passé dans la hiérarchie par Keon Ellis et la franchise de SacTown a décidé de faire de la place au nouveau venu Devin Carter. Adrian Wojnarowski nous informe que l’ancien de Baylor est envoyé aux Toronto Raptors en compagnie de Sasha Vezenkov.

The Raptors are sending Jalen McDaniels to the Kings in the deal, sources tell ESPN. https://t.co/7wsl5cI2sx

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 27, 2024

Le MVP de l’EuroLeague en 2023 n’a jamais convaincu à Sacramento. Ses tirs ne sont pas rentrés aussi bien que sur le vieux continent et il était déjà dans les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines. Davion Mitchell et lui restent toutefois deux joueurs de talent et il est facile de comprendre pourquoi cet échange a pu intéresser Masai Ujiri.

Surtout que la contrepartie n’est pas très importante. Jalen McDaniels, le frère de Jaden et le 45e choix de la Draft de ce soir font le chemin inverse. L’insider d’ESPN précise qu’en faisant cet échange, les Kings passent sous la barre de la Luxury Tax et ouvrent une place dans leur roster, une opération essentiellement stratégique et financière en somme.

The Kings are sending the Raptors the 45th pick in Thursday’s NBA Draft as part of the trade, sources tell ESPN. https://t.co/TtvJfea9Fi

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 27, 2024

Et puis sur un malentendu, ce 45e choix deviendra peut-être un Hall Of Famer dans deux décennies et fera grimper l’intérêt de cet article de manière considérable, sait-on jamais …

Source texte : Adrian Wojnarowski