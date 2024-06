Possédant une player option sur la prochaine saison NBA, Kentavious Caldwell-Pope a décidé de l’activer pour devenir agent libre. Est-il sur le point de quitter les Nuggets ?

C’était attendu, c’est désormais officiel.

D’après Shams Charania de The Athletic, KCP a donc décidé de faire une croix sur une dernière année de contrat à 15,4 millions de dollars avec Denver pour arriver sur le marché des agents libres. Il vise un contrat de plusieurs années et avec donc plus de billets verts.

Et en même temps, Kentavious Caldwell-Pope décline sa player option (logique) à 15,4 millions de dollars la saison prochaine pour devenir agent libre.

Pour info, Calvin Booth le boss des Nuggets s’est exprimé publiquement sur le fait qu’il ne voyait pas de problème avec… https://t.co/l06ZUoeHPT

Vétéran, joueur 3&D, et possédant une expérience de champion (deux titres NBA), Kentavious Caldwell-Pope ne manquera pas d’attirer les franchises ambitieuses qui ont de l’argent à dépenser. On pense notamment aux Sixers et au Magic.

Si Denver aimerait sans doute conserver KCP, le manager général Calvin Booth a tout récemment déclaré que Christian Braun était prêt pour prendre sa place et que les Nuggets “s’en sortiront” sans leur arrière vétéran.

Clairement, ça sent la fin…

