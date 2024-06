Un an après une arrivée très attendue par les fans des Sacramento Kings, Sasha Vezenkov pourrait bien déjà quitter la terre des rois. Le MVP de l’EuroLeague en 2023 ne serait plus en odeur de sainteté en Californie.

Sasha Vezenkov s’inscrit dans la lignée des joueurs qui ont découvert la NBA relativement tard, après avoir traumatisé l’Europe. Une expérience qui n’a pas été brillante pour Milos Teodosic ou Facundo Campazzo et qui semble en voie de ne pas l’être beaucoup plus pour le bulgaro-gréco-chypriote.

L’ailier-fort de 28 ans n’a pas dit son dernier mot et sa priorité, selon Matteo Andreani, journaliste pour Basket Inside, est de rester en NBA. Mais ce ne devrait pas être du côté des Kings puisque la franchise souhaiterait le transférer.

Sasha Vezenkov has been informed that he’s not on Sacramento Kings plans for the next season, I’m told.

Vezenkov priority to stay in the NBA.

Kings will try to trade him.

Sasha Vezenkov signed a 3 year, $20 million contract last year.#Basketball #Transfers #NBA #EuroLeague pic.twitter.com/EEaDtVfRbQ

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 8, 2024

Sasha Vezenkov a joué 42 matchs sous la tunique de Sacramento et a tourné à 5,4 points et 2,3 rebonds par match. Une efficacité plus que moyenne pour celui qui arrivait avec l’objectif d’apporter du spacing à l’attaque de Mike Brown. Ses 37,5% de réussite derrière la ligne à 3-points ne sont pas mauvais, mais n’apportent pas non plus satisfaction au vu de son rôle assez limité. Lorsque l’on a une spécialité en NBA, il est mal vu de ne pas complètement l’assumer.

Il reste toutefois encore deux ans et 14 millions de dollars de contrat à l’ancien joueur de l’Olympiakos en NBA. De quoi faciliter un transfert probablement imminent.

Source texte : Matteo Andreani