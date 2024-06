Attendu dans le top 5 de la Draft avant sa blessure au genou, Nikola Topic a légèrement chuté au classement de cette Draft, mais ce pépin physique n’a pas refroidi les ardeurs du Thunder, qui mise sur le Serbe.

Sa précocité et son potentiel ont convaincu les dirigeants d’OKC de miser sur lui malgré sa rupture partielle des ligaments du genou. Nikola Topic est désormais un membre du Thunder. Meneur de jeu grand format (1m98), il apportera beaucoup de gestion, saura trouver ses gars ouverts grâce à des passes spectaculaires, et pourra également finir au cercle quand bon lui semblera. Le natif de Novi Sad est un meneur “à l’ancienne” qui saura assurément trouver sa place dans cet effectif jeune, talentueux et ambitieux, trois qualités dont dispose également le nouveau venu.

OFFICIEL, NIKOLA TOPIC EST LE PICK N°12 DE LA DRAFT 2024 ! pic.twitter.com/8OXJUfo2AA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Nikola Topic n’aura même pas besoin de précipiter son retour, puisqu’il débarque dans une effectif qui sort d’une demi-finale de conférence et qui tourne déjà bien sans lui. Il devrait revenir tard cette saison, mais profitera des infrastructures de la franchise et côtoiera déjà le groupe pro pendant sa convalescence. Des atouts non négligeables dont a déjà bénéficié Chet Holmgren avant lui. A son retour sur les parquets, il devrait d’abord abreuver la second unit de ses caviars avant d’espérer rallier le 5 de départ, ce qui ne sera pas une mince affaire avec Shai Gilgeous-Alexander et Alex Caruso sur les postes arrières. Quoi qu’il en soit, Le désormais ex joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade représente une très belle addition à ce groupe, et pourrait bien être un énorme steal au sein de cette Draft, rendez-vous dans quelques années pour le savoir.