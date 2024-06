Matas Buzelis, aka la mante religieuse de la G League Ignite, le grand méchant de la Draft 2024, l’antagoniste principal de l’année, la nemesis de Zaccharie Risacher a bel et bien trouvé preneur en NBA ! Dans une équipe de Chicago en manque de forwards, Buzelis va avoir de la place pour se développer. Chicago va accueillir une grande gueule de plus, elle est pas belle la vie ?

Ailier de 2m08 à la hargne déjà caractéristique, Matas Buzelis a un profil athlétique, est doté de polyvalence et est très capable dans le domaine du playmaking. Avec son envergure faisant de lui un problème pour les attaques adverses, Buzelis est assez bon dans la plupart des domaines même s’il n’excelle dans aucun d’entre eux. Avec un shoot à 3-points ne donnant pas satisfaction et un gabarit à peine suffisant pour se coller à des missions défensives sur des postes 4 costauds, on pourra probablement compter sur la mentalité particulière de l’américano-lituanien ainsi que sur sa volonté de fer pour combler ses différentes lacunes.

Sûr d’être capable de pouvoir défendre avec efficacité en NBA, Buzelis va rejoindre une équipe de Chicago mi-figue mi-raisin, dont la direction prise à l’inter-saison est à peine claire. Il rejoint aussi, et surtout, une franchise qu’il VOULAIT rejoindre, puisque Matas est tout simplement… originaire de Chi-Town. Avec un Zach LaVine incertain sur son avenir, le pick des Bulls fait du sens : on gagne en profondeur sur les ailes en s’assurant les services de l’un des ailiers les plus talentueux de sa cuvée. On sait que les Bulls viennent de perdre Alex Caruso par trade, Chicago va donc pouvoir bien exploiter les capacités défensives annoncées par Buzelis, c’est certain. Au travail, maintenant !

Le début de l’histoire de Matas Buzelis s’écrira sous les couleurs rouges des Bulls. Dans la même Conférence que son grand rival Zaccharie Risacher, Buzelis va essayer de faire ses preuves dans une franchise sacrément légendaire. On surveillera ça de très près, vous pouvez en être assurés.