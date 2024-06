Matas Buzelis a trouvé sa cible en NBA et elle s’appelle Zaccharie Risacher. Après avoir proposé un 1v1 au Français il y a quelques mois, l’ancien joueur de l’Ignite Team a réitéré son offre. L’Américano-Lituanien se sent meilleur que son camarade de cuvée.

Les joueurs projetés à la première place de la Draft sont toujours enviés par le reste de leur cuvée. Par exemple en 2017, Lonzo Ball avait affirmé qu’il était meilleur que Markelle Fultz, aujourd’hui aucun des deux ne peut jouer au basket sans anti-douleur, mais ce n’est pas le sujet. Cette année, le probable numéro 1, c’est Zaccharie Risacher. Il est la valeur étalon de la classe et il est donc logique que les autres se comparent à lui.

Matas Buzelis, projeté aux alentours de la cinquième place d’autant plus. L’ailier qui a un profil polyvalent relativement proche de celui de l’ancien joueur de la JL Bourg et l’on découvre actuellement une autre de ses spécificités : la langue bien pendue.

Invité par Stadium, le jeune homme a répondu aux questions de Shams Charania. Au cours de l’entretien, l’insider lui a rappelé que quelques mois plus tôt, il avait proposé un 1v1 à Zaccharie Risacher affirmant au passage qu’il faisait “tout mieux que lui“, et lui a demandé si cette offre tenait toujours :

“Je pense que tout le monde a un peu déformé ce que je disais. Je respecte le joueur qu’est Zacch (Risacher), bien sûr, c’est un super joueur. Il ne veut juste pas m’avoir en face de lui pour être très honnête. Il ne veut pas m’affronter et je maintiens ce que je dis, l’offre tient toujours.”

La confiance est essentielle pour un joueur de haut niveau et l’esprit de compétition montré par Matas Buzelis n’est pas honteux loin de là. Simplement, lorsque l’on tient de tels propos, on a intérêt à les assumer par la suite. On a déjà hâte de voir le premier affrontement des deux jeunes hommes en NBA, le popcorn sera assurément de sortie.

Cette saison, Victor Wembanyama semblait encore plus motivé, voire habité lorsqu’il croisait la route de son rival Chet Holmgren. On espère voir la même urgence et envie de Zaccharie Risacher l’année prochaine lorsqu’il croisera la route de Matas Buzelis.

