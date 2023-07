Agent libre non restreint après une saison du côté de Dallas, Christian Wood n’a toujours pas trouvé de nouvelle équipe en NBA. Si cela peut paraître surprenant, les explications sont en réalité nombreuses et plutôt logiques selon un insider du LA Times.

Christian Wood est, sur le plan offensif, l’un des big men les plus talentueux de la ligue. Auteur d’une saison à 16,6 points et 7,3 rebonds de moyenne à 51,5% au tir dont 37,6% de loin, il a montré qu’il pouvait rendre bien des services en attaque par sa capacité à créer du spacing et à finir sous le cercle avec efficacité. Mais malgré cela, les équipes sont assez récalcitrantes à l’idée de le signer, et ce pour plusieurs raisons selon Dan Woike, journaliste du Los Angeles Times.

“Des sources au sein de le ligue mettent en avant deux faiblesses majeures. La première, malgré une bonne présence au contre, est que la contribution défensive de Wood est insuffisante et cela frustre ses coachs et coéquipiers. La deuxième est qu’il semble y avoir un décalage entre la manière dont Wood se voit et celle dont il est vu au sein de la ligue. Il y a des inquiétudes sur son professionnalisme.” – Dan Woike du LA Times (via Fadeaway World)

Christian Wood est un plot en défense, ce n’est pas un scoop. En revanche, on n’était pas vraiment informé des problèmes comportementaux du garçon, qui semble se prendre pour ce qu’il n’est pas. Être talentueux offensivement ne suffit pas pour être un grand joueur en NBA : faire des efforts en défense, jouer pour les autres et être un bon coéquipier sont aussi des nécessités. Mais ça, Wood ne semble pas l’avoir compris.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que l’intérieur a connu sept équipes différentes en… sept saisons NBA. Aucune franchise n’a souhaité le conserver plus de deux années de suite, et on comprend désormais pourquoi. Le bonhomme semble avoir un comportement catastrophique, au point que réussir à le faire changer serait un exploit d’après Dan Woike.

“Si LeBron parvenait à le faire rentrer dans le rang, cela consoliderait son statut de meilleur joueur de tous les temps.”

Mais ne rentrons pas dans des débats interminables et posons nous plutôt une vraie question : au regard de toutes ces informations, quelle équipe va bien vouloir de Christian Wood ? Depuis quelques semaines, plusieurs sources rapportent un intérêt des Lakers, qui souhaiteraient recruter un pivot à aligner aux côtés d’Anthony Davis (décalé sur le poste 4). Mais selon Dan Woike, les Bulls sont également sur le dossier. Affaire à suivre, mais il ne semblerait pas qu’une franchise soit prête à donner un gros contrat à Wood, qui devra peut-être se contenter d’un minimum vétéran.

Aussi talentueux soit-il, Christian Wood ne semble pas être la bienvenue partout. Ses problèmes comportementaux font douter les franchises intéressées par son profil, et il va devoir faire des efforts s’il veut changer cette image et retrouver une bonne place en NBA.

Source : Fadeaway Word, Los Angeles Time