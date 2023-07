Sa Summer League terminée, Victor Wembanyama est en vacances depuis quelques jours. Mais avant de prendre un peu de repos et de recul par rapport aux médias, Wemby nous a lâché une petite bombe : il a passé du temps à travailler… son skyhook !

Les défenses NBA tremblent à l’annonce de cette information. Déjà que Victor Wembanyama risque de poser quelques soucis la saison prochaine, s’il commence à maîtriser le move le plus inarrêtable de l’histoire... Un skyhook à 3 mètres de haut, qu’est ce qu’on peut faire contre ça ?

Victor Wembanyama has been working on his skyhook!! Bro is gonna be unstoppable!! pic.twitter.com/OnHPiZzHeY

— PJ Hoops (@RealPjHoops) July 19, 2023

Le skyhook, qu’est ce que c’est exactement ? C’est un tir qui consiste à tirer de profil avec le bras en arrière, de manière à envoyer le ballon au dessus de son défenseur et ainsi éviter le contre. Également appelé bras roulé, ce geste a été démocratisée par Kareem Abdul-Jabbar, le désormais deuxième meilleur marqueur de tous les temps (38 387 points inscrits en carrière). C’est sur ce tir si particulier que KAJ a bâti sa carrière et son palmarès long comme le bras (roulé). Mais malgré cela, le skyhook a peu a peu disparu en NBA, au grand désarroi de son maître :

“Les coachs aujourd’hui n’apprennent plus aux jeunes à travailler près du panier, donc ils n’apprennent pas le hook shot.” – Kareem Abdul-Jabbar pour Mertacus Center

Et si Victor Wembanyama remettait le skyhook au goût du jour ? On n’en est pas encore là, mais Wemby n’a que 19 ans et une longue carrière en NBA devant lui. On va évidemment suivre son évolution de près, mais il risque devenir un cheat code absolu s’il parvient à maîtriser ce tir. Et s’il pouvait recevoir quelques conseils de la part du maître en la matière, à qui cette déclaration a dû faire plaisir, ça donnerait de bien belles images et causerait probablement du tort à quelques défenseurs…

Victor Wembanyama once he learns the Sky Hook: pic.twitter.com/fqx1238EAe

— PJ Hoops (@RealPjHoops) July 11, 2023

Source : Legion Hoops (via PJ Hoops)