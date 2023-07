Kemba Walker signe pour un an à Monaco !

Sans contrat depuis début 2023 et une courte pige chez les Mavs, Kemba Walker s’est trouvé un nouveau club. Le meneur All-Star va quitter les États-Unis pour le Championnat de France et Monaco !

Après une saison XXL qui aura vu le club réaliser le doublé Coupe-Championnat de France, sans oublier une place dans le dernier carré de l’Euroligue, Monaco ne perd pas une once d’ambition pour la suite. La formation du Rocher, qui a déjà fait signer Petr Cornelie, s’est offert un très gros coup avec le renfort de Kemba Walker ! Le meilleur marqueur de l’histoire des Hornets s’est engagé pour une saison.

ᴋᴇᴍʙᴀ ᴡᴀʟᴋᴇʀ ᴇsᴛ ᴍᴏɴéɢᴀsǫᴜᴇ 🔴⚪️

✍️ L’AS Monaco est heureuse d’annoncer la signature pour la saison à venir du meneur américain 🇺🇸

4️⃣ fois All-Star 🌟 le meilleur marqueur de l’histoire des Charlotte Hornets (12 009 points) a disputé 750 matchs en NBA 🔛

🚀… pic.twitter.com/FYFX1ionHh

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 21, 2023

En perte de vitesse depuis deux saisons avec des stats en baisse et des problèmes au genou tenaces, Kemba Walker va tenter de relancer sa carrière dans le championnat de France. On l’oublie souvent mais le joueur n’a que 33 ans et si la santé suit il va vite affoler les défenses de Betclic Elite avec ses qualités de scoreur. Avec Mike James également dans le roster, mais aussi Elie Okobo et Jordan Lloyd, Monaco s’offre un choix de riche au moment de composer son backcourt.

À moins bien sûr que ce recrutement n’aille dans le sens de la rumeur d’une dissociation de l’effectif monégasque en deux groupes afin de contrer la luxury tax mise en place par la Ligue Nationale de Basket : un effectif jouant la Betclic Elite et l’autre l’Euroligue. Reste à voir si Monaco envisage vraiment un tel plan ou si le club du Rocher est prêt à passer à la caisse.

🔴 Luxury tax : Monaco envisage de jouer avec 2 équipes distinctes en Euroleague et Betclic Elite

Potentiellement sanctionnée de 2,5 M d’euros la saison prochaine, la Roca Team mettrait sur pied une équipe composée en majorité de JFL en championnat.

👉 https://t.co/SErOJqol6o pic.twitter.com/OSDd3qOgcg

— Basket Europe (@basketeurope) June 1, 2023

Source texte : Monaco / Basket Europe