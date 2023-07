Petr Cornelie arrive à Monaco pour trois saisons

Il n’y a pas qu’en NBA que ça bouge durant l’intersaison. En Europe aussi, et notamment pour le Français Petr Cornelie. Au revoir le Real Madrid, bonjour Monaco.

La nouvelle est tombée ce mercredi en fin d’après-midi : l’intérieur tricolore de 27 ans Petr Cornelie (2m11, 108 kilos) a décidé de s’engager pour trois saisons avec le club de la Principauté. Il quitte ainsi le Real Madrid après une année, durant laquelle il a remporté l’Euroleague.

ᴘᴇᴛʀ ᴄᴏʀɴéʟɪᴇ ᴇsᴛ ᴍᴏɴéɢᴀsǫᴜᴇ 🇲🇨

✍️ L’AS Monaco est heureuse d’annoncer la signature pour les trois prochaines saisons du pivot international français (27 ans, 2m11) en provenance du Real Madrid ⚡️

📰 Le communiqué et ses premiers mots 👇https://t.co/rGbr7pjXsU pic.twitter.com/peGSdVjSqu

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 19, 2023

Un changement de cap indispensable aux yeux de Cornelie, qui possédait un rôle plutôt mineur à Madrid avec 15 minutes de jeu par soir pour des stats de 5 points et 3 rebonds de moyenne en une soixantaine de matchs, championnat et EuroLeague confondus. Le Frenchie n’a d’ailleurs pas participé au Final Four de la C1, ce qui lui reste forcément un peu en travers de la gorge malgré la belle ligne qu’il possède désormais sur son CV.

Si Petr Cornelie débarque aujourd’hui à Monaco, c’est justement pour obtenir un plus gros temps de jeu, pour devenir “un acteur majeur d’une équipe très compétitive” évoluant actuellement au plus haut niveau européen. On rappelle que Monaco a également participé au Final Four de l’EuroLeague (pour finalement terminer troisième) cette année tout en remportant le championnat de France.

“Selon moi, c’était l’équipe la plus intéressante aujourd’hui” a déclaré Petr Cornelie sur le site officiel du club. “C’est-à-dire qu’ils ont montré une progression sur les dernières années qui est vraiment belle. C’est un club qui grandit, qui gagne. Sincèrement, ce choix a été évident pour moi. Que ce soit avec le titre et le Final Four, c’est beau à voir.”

Petr Cornelie revient ainsi en France pour la première fois depuis 2021 et son passage à l’Élan Béarnais Pau-Orthez. Entre-temps, il a réalisé quelques apparitions sous les couleurs des Denver Nuggets en NBA tout en passant par la case G League (où il a été meilleur rebondeur en 2022), avant de partir vers Madrid. Il a également fait partie du groupe France aux Jeux Olympiques de Tokyo, récoltant une très belle médaille d’argent.

“Je viens à Monaco avec l’ambition d’aller chercher l’Euroleague.” – Petr Cornelie

__________

Source texte : AS Monaco Basket