Pendant longtemps, LeBron James et Kobe Bryant étaient considérés comme des rivaux par leurs fans respectifs. Mais ces deux géants du basket ont toujours eu énormément de respect l’un pour l’autre, et ont surtout montré qu’ils pouvaient s’unir pour remettre Team USA au sommet de la planète basket. Mike Krzyzewski était aux premières loges en 2008 pour voir ça et il en a encore des frissons.

Revenons quinze années en arrière le temps d’un article.

Nous sommes à l’été 2008, du côté de Pékin. Team USA reste alors sur deux échecs en compétitions internationales avec une décevante troisième place aux Jeux Olympiques d’Athènes (2004) et au Mondial au Japon (2006). Les États-Unis décident ainsi de sortir l’artillerie lourde pour les JO en Chine. La Redeem Team – L’Équipe du Rachat – est composée des meilleurs joueurs NBA de l’époque, avec en tête de liste le MVP Kobe Bryant et le phénomène LeBron James.

Tout au long de la compétition, ces deux-là vont montrer la voie pour Team USA, avec également les très performants Dwyane Wade et Carmelo Anthony. D’un côté, Kobe amène son ADN de champion, sa férocité des deux côtés du terrain, son leadership et son expérience. De l’autre, LeBron amène sa bonne humeur contagieuse, ses énormes qualités athlétiques, mais surtout sa polyvalence et son altruisme pour sublimer le collectif américain. Résultat ? 8 matchs, 8 victoires dont une finale magique face à l’Espagne, et une magnifique médaille d’or au bout.

Mike Krzyzewski, aka Coach K et entraîneur de Team USA à l’époque, se souvient de cette incroyable expérience.

“Il n’y avait aucune jalousie entre eux [LeBron et Kobe, ndlr.]. C’était comme si vous aviez un grand joueur de piano qui jouait aux côtés d’un grand joueur de saxophone. Ils savaient que leurs talents allaient atteindre le niveau supérieur en jouant ensemble. […] Cela me donne des frissons rien que d’y penser. Car j’y étais, j’ai vu ces gars-là interagir entre eux. Il n’y a jamais eu le moindre problème.”

Ce qui a fait la force de la Redeem Team, c’est évidemment l’énorme dose de talent qui composait l’équipe mais aussi la volonté de tous les joueurs – LeBron et Kobe en tête – de faire les sacrifices nécessaires pour faire de Team USA la machine collective la plus redoutable possible. Le Black Mamba s’est rapidement chargé de défendre le meilleur joueur adverse, tandis que James a souvent laissé à Bryant et Dwyane Wade le rôle de top scoreur pour mieux faire étalage de son all-around game.

Contrairement à d’autres versions de Team USA dominée par l’individualisme et une incapacité des stars à accepter un rôle réduit par rapport à celui occupé au sein de leur équipe NBA, celle de 2008 représentait un mélange explosif entre talent, intelligence, et équilibre collectif. Des ingrédients indispensables pour remplir la mission commando qui était de ramener à nouveau l’or au pays de l’Oncle Sam, à une période où la supériorité US était largement remise en question par d’autres nations comme l’Argentine, la Grèce et l’Espagne.

Quatre années après le titre olympique à Pékin, la bande à LeBron James et Kobe Bryant a doublé la mise aux JO de Londres. Toujours avec Coach K aux commandes, les étoiles plein les yeux.

Source texte : Ep. 2 A King’s Reign (via The Athletic)

What happens when you put two of the greatest players ever on the same team?

A bond that transcends basketball, according to Coach K.

— The Athletic (@TheAthletic) July 18, 2023