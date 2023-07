Invité du Dubs Talk Podcast, le meneur star des Warriors Stephen Curry s’est exprimé sur la récente arrivée de Chris Paul dans le roster de Golden State. Pour lui, l’équipe engrange encore de l’expérience et de la maturité après une campagne de Playoffs 2022-23 manquée.

De l’expérience, Golden State n’en manque pas. Avec leur Big Three composé de Klay Thompson, Stephen Curry et Draymond Green, la franchise de la baie est déjà bien lotie. Mais la déconvenue de la dernière saison a conduit le front office de la franchise à revoir ses plans. Tout avait d’ailleurs très mal commencé la saison dernière en Californie avec, l’on s’en souvient, une très grosse altercation entre Draymond Green et… Jordan Poole avant même que la saison démarre. Résultat des courses : une saison régulière en demi-teinte avec une 6ème place puis une sortie de route prématurée face aux Lakers en demi-finale de conférence. Un bel échec pour le Champion en titre.

Pas le temps de tergiverser à San Francisco, Jordan Poole a ensuite été envoyé aux Wizards et le meneur vétéran des Suns Chris Paul a atterri dans la baie. À 38 ans et après 18 saisons dans la ligue, Chris Paul obtient là un ultime défi pour espérer (enfin) décrocher une bague de champion. Mais cette arrivée traduit aussi une volonté de Golden State de stabiliser son banc quand Steph n’est pas sur le parquet, ce qui n’était pas trop le cas avec un Jordan Poole un peu trop “foufou” et pas assez gestionnaire à la mène lors de la dernière saison. Virage à 180° donc avec l’arrivée de Chris Paul pour soulager Steph Curry à la mène.

Invité dans le podcast Dubs Talk, Baby Face s’est exprimé sur l’arrivée de Chris Paul, sans oublier le départ de Poole pour D.C :

“Il s’agit de s’adapter à la réalité, non ? Je déteste que nous ayons perdu Jordan Poole, et je déteste encore plus que nous n’ayons pas atteint notre plein potentiel l’année dernière. Chaque équipe doit trouver un moyen de s’améliorer, c’est pourquoi ces changements ont été effectués” “Mais j’aime bien la direction que nous prenons, les pièces s’emboîtent bien et nous avons beaucoup d’aspects différents pour notre rotation. Nous sommes un peu plus mûrs en termes d’expérience et je pense que c’est la marche à suivre pour gagner en NBA.”

Golden State mise donc sur une ossature inchangée qui a tout connu et surtout tout gagné pour espérer décrocher une (dernière ?) bague, en ajoutant dans l’équation un CP3 toujours aussi agile et efficace à la mène. Le “problème” Poole et l’interrogation Green réglée, les Warriors peuvent désormais se tourner vers la saison prochaine avec sérénité. Reste à savoir si ce pari sur la stabilité et l’expérience sera le bon.

