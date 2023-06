Alerte très gros transfert pré Draft ! Jordan Poole part chez les Wizards tandis que Chris Paul débarque chez les Warriors. L’ennemi public numéro 1 de vos meufs (et de Draymond Green) va devenir le franchise player dans la capitale !

A Washington, on a envoyé un gros chassé sur le bouton rouge, synonyme de reconstruction pour la franchise. Bradley Beal envoyé à Phoenix et Kristaps Porzingis parti à Boston, ça va (enfin) reconstruire à DC, et pour cela, on fait appel à Jordan Poole, champion NBA 2022, qui vient reprendre en main l’équipe pour laquelle Chris Paul ne jouera jamais, puisque ce dernier va partir dans la Baie pour chasser cette bague tant convoitée. Pourtant, Mike Dunleavy, nouveau GM de la franchise depuis le départ de Bob Myers avait annoncé la couleur concernant son désormais ex numéro 3 en déclarant vouloir construire avec lui pour les 4 prochaines années au moins. Il n’en sera rien.

Mike Dunleavy says he plans to have Jordan Poole around for “four more years, at least.”

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) June 19, 2023

La couleur est annoncée, et Jordan Poole a donc été prié de faire ses valises vers Washington, un an après sa prolongation très lucrative à hauteur de 128 millions sur 4 ans. Probablement sacrifié à la demande expresse de Draymond Green pour lui faire la place et resigner ce dernier au tarif de son choix. Pour rappel, il y a grosso-modo un an, pendant la pré-saison, Green avait envoyé une salade de phalanges dans les gencives de Poole après un échange musclé entre les deux joueurs lors duquel le deuxième a d’abord repoussé le premier. Les deux joueurs ont révélé avoir parlé et être prêts à passer à autre chose, mais dans les faits, la réalité semblait bien différente, et après une élimination en demi-finales de conférence face aux Lakers, Steve Kerr, coach quatre fois champion NBA avec les Warriors, n’a pas caché que l’ambiance dans le groupe n’était plus au beau fixe depuis cet événement et que quelque chose s’était probablement cassé dans son effectif.

Steve Kerr Says Draymond Green Punching Jordan Poole ‘Compromised’ Season https://t.co/lnSfYADRnx

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) May 16, 2023

Résultat des courses, c’est JP qui est malheureusement sacrifié et qui doit partir pour la capitale, et il sera d’ailleurs probablement très bientôt imité par Jonathan Kuminga, qui n’entre plus vraiment dans les projets de la franchise mais qui conserve une belle valeur marchande. Et cela permettra d’aligner les biftons pour Draymond Green qui a décliné sa player-option et qui est toujours agent-libre actuellement. Mais la volonté mutuelle de continuer ensemble a pris le dessus, et le grognard sera vraisemblablement bien de retour à San Francisco, non sans avoir mis quelques coups de pression et ultimatums à sa direction. Le prochain podcast de Green pourrait bien être savoureux, tandis que son punching-bag préféré devrait également sortir du silence concernant cet incident passé entre les deux protagonistes.

En ce qui concerne Jordan Poole, il devient instantanément la première option offensive de son équipe. Habitué à certains cartons en Californie, mais aussi à certains craquages, attendez-vous à le voir prendre environ 50 shoots par match tous plus contestés les uns que les autres, à des pourcentages qui pourraient bien être chaotiques certains soirs. Le scénario le plus plausible étant une saison à 22 points de moyenne à 40% aux tirs dont 34% à 3 points en prenant en moyenne plus de 20 shoots par match dans une saison qui ne devrait pas dépasser les 25 victoires pour les Wizards.

L’arrière aura carte blanche pour canarder depuis le capitole, on ne lui en voudra pas du tout, et du côté du front-office des Sorciers on prévoit déjà d’envoyer des places gratos en bord de terrain à toutes les meufs fraîches du coin afin d’agir comme un gamebreaker sur Poole, qui devient toujours un joueur à 99 de général sur 2K lorsque les baddies sont de sorties en courtside. Avec tous ces facteurs pris en compte, nul doute que les Wizards vont finir premiers à l’Est, que Jordan Poole tournera à 40 points par match, et qu’ensuite.. on va se réveiller et se rendre compte que tout ça n’était qu’un doux rêve.