Avoir un meneur all-time c’est bien, en avoir deux c’est mieux. Sur le papier en tout cas. Chris Paul qui débarque aux Warriors en échange de Jordan Poole, ça c’est de la breaking news, et c’est aussi le début d’une association aussi intrigante qu’hypante. Stephen Curry X Chris Paul en terres californiennes, l’affiche envoie, le synopsis fait saliver.

Selon toute vraisemblance, Chris Paul devrait démarrer sur le banc pour backer le Chef. 1214 matchs débutés sur 1214 pour Chris, mais légende ou pas… on ne touche pas aux Splash Brothers à San Francisco. CP3 en sixième homme ça claque, surtout au vu de son rendement actuel. On l’a vu sur un début de déclin cette saison dans l’Arizona, mais avec moins de minutes et donc plus de jus pour diriger un orchestre comme celui des Warriors, v’la le massacre en perspective. Steph Curry est l’un des spécialistes absolus du jeu off-ball, marathonien comme peu d’autres. Alors, le voir se décaler au poste 2 pour profiter des caviars du Point God n’est pas du tout utopique. C’était déjà une purge d’avoir un Steph qui court partout entre les écrans pour s’offrir un shoot ouvert, imaginez maintenant que c’est l’un des meilleurs cerveaux de l’histoire du jeu qui va pouvoir le trouver… n’importe où autour de l’arc. L’enfer sur terre.

Ici, on parle quand même de la combinaison d’un mec à la bataille avec Magic Johnson pour le titre de meilleur meneur all-time, et d’un type qui tente de se faire sa place dans le Top 5. Stephen Curry et Chris Paul, c’est 9 et 12 sélections au All-Star Game, le meilleur shooteur de l’histoire associé au troisième passeur le plus prolifique de tous les temps… et 4 titres NBA en cumulé. Mdr celle-ci c’était juste un missile pour Chris Paul, revenons à nos moutons.

Avec cette association, les Warriors s’assurent un niveau de playmaing comme on en a rarement vu dans l’histoire de la NBA. Parce que oui, on l’a dit, l’ex-meneur de Phoenix décline. Mais un Chris sur le déclin c’est toujours 14 points et 9 passes. On ne sait pas combien de temps dureront les séquences avec les deux sur le terrain, on laisse Steve Kerr cuisiner ça pour nous, mais savoir que l’un des deux sera toujours sur le parquet, ça rassure. Que ce soit Klay Thompson, Andrew Wiggins, Kevon Looney ou n’importe quel gars au fin fond du roster, tout le monde devrait avoir à manger.

On s’enflamme un peu, désolé c’est la hype, mais il ne faut pas oublier les casseroles de CP3 en carrière. Entre les Clippers, les Rockets ou les Suns, Fruit a alterné entre blessures aux mauvais moments et gros chokes, pour toujours le même résultat : des déceptions en Playoffs. Si sa présence ne rassure peut-être pas la Baie, l’inverse devrait être le cas. Quoi de mieux que de s’associer à la dynastie la plus marquante de l’histoire moderne, et son Chef de leader, pour courir après une bague ? Sûrement pas une saison à Washington en tout cas.

BRUH pic.twitter.com/v67NOjPPnR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2023

On attend de voir tout ça, mais savoir que messieurs Chris Paul et Stephen Curry vont défendre le même maillot, ça éveille un truc en nous. On ne sait pas trop quoi, sûrement un mélange d’attentes, de perplexité, de doutes, sans oublier une bonne dose de hype. Sur le papier, ça fait envie. Reste à savoir comment Steve Kerr peut retranscrire ça sur une tablette.