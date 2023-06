Chris Paul : quel futur pour le Point God après son trade aux Wizards ?

Tout juste échangé par les Suns à Washington en échange de Bradley Beal, Chris Paul ne devrait pas faire de vieux os à D.C. Plusieurs équipes sont déjà prêtes à récupérer le Point God, on fait le point.

Bradley Beal parti, les Wizards vont enfin pouvoir lancer leur reconstruction et cela passe par de la jeunesse et des finances qui repassent dans le vert. Dans ce nouveau projet, Chris Paul n’a pas vraiment sa place et tout le monde s’attend désormais à voir le meneur mettre les voiles rapidement. La première hypothèse voulait que CP3 se fasse rapidement couper avec un chèque de 25 millions en poche pour sa dernière année de contrat (15 millions de garanties de base + 10 car il a été tradé). Dans ce cas-là, les Lakers apparaissaient comme les grandissimes favoris sur le papier. La possibilité de jouer avec son pote LeBron James, dans une équipe qui vise le titre et en plus un retour à Los Angeles, beaucoup de cases cochées pour Chris Paul.

Néanmoins, une autre piste a pris de l’ampleur ces dernières heures. Il semblerait en effet que les Wizards cherchent à associer une troisième équipe au montage de Bradley Beal. Objectif ? Ne pas avoir à couper Paul et récupérer de nouveaux assets supplémentaires. Selon Chris Haynes de Bleacher Report, les Clippers sont chauds pour retrouver leur ancien maestro.

The Washington Wizards are likely to reroute Chris Paul in a trade and the Los Angeles Clippers are expected to pursue a reunion with the future Hall of Famer, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

CP3 et les Clippers, c’est une histoire d’amour qui a duré 6 ans, avec l’âge d’or de Lob City aux côtés de Blake Griffin, DeAndre Jordan ou encore J.J. Redick. Chris Paul retrouvera-t-il son ex en fin de compte ? Quid de la contrepartie et surtout quid de Russell Westbrook ? Arrivé libre après la deadline, l’ancien marsupilami du Thunder a plutôt bien géré sur sa demi-saison chez les Voiliers. Est-ce que Jerry West et ses copains prévoient potentiellement une doublette Paul / Westbrook pour gérer la mène, avec l’un des deux en sortie de banc potentiellement ? Pas mal de questions comme celle qui concerne la santé de tout ce beau monde. Chris Paul, Kawhi Leonard, Paul George, c’est un trio qui va consulter le toubib un peu trop régulièrement ces dernières années. Pour espérer aller gagner un titre, il faudra que les planètes s’alignent et que tout le monde reste en forme et c’est loin d’être gagné…

L’infirmerie ? https://t.co/kIpCwmT7ck

