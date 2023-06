Lou Williams prend sa retraite après 17 saisons en NBA

Après 17 ans de carrière dans la Ligue, Lou Williams a annoncé hier qu’il ne rejouerais sur un parquet NBA. La fin d’une carrière unique !

Le dimanche 18 juin, on célébrait tous les papas de la Terre mais Lou Williams avait décidé d’utiliser Instagram pour une autre raison. En effet, Loulou a annoncé sa retraite avec une vidéo originale et émouvante où ses minots reviennent sur sa carrière et sur tout ce qu’il a apporté et laissé à la NBA, avec cet endossement si légendaire du rôle de sixième homme.

Drafté 45è en 2005 par les Sixers, tout droit sorti du lycée, il est devenu depuis… le deuxième joueur à avoir mis le plus de points parmi cette cuvée derrière Chris Paul. Lou est membre de la seconde unit depuis son année rookie, avec un apport au scoring tout simplement exceptionnel pour un remplaçant. Sur 1 123 matchs de saison régulière, le joueur passé par Atlanta, Los Angeles, Houston et Toronto est sorti du banc à 1 001 reprises. Depuis le banc, il a écrit l’histoire et est d’aailleurs devenu le joueur à inscrire le plus de points en n’étant pas membre du cinq de départ avec 11 375 pions.

Lou-Will est aussi l’un des deux seuls joueurs avec Jamal Crawford à avoir reçu trois fois le titre de Sixième Homme de l’Année, respectivement en 2015, 2018 et 2019. En plus de ces hommages, Lou a rendu ce titre de role player en sortie de banc unique aux yeux des autres joueurs de la Ligue et a réussi à le valoriser hors des équipes contenders au titre NBA. Lou Williams a instauré une vraie culture depuis sa place dans la second unit. Un grand Monsieur qui tire sa révérence alors que son dernier match date tout de même du 5 avril 2022, même si on aurait aimé le revoir sur un parquet cette année, ne serait-ce pour le voir recevoir une standing ovation de roi avant de retourner sur son trône, le banc.

LOU WILLIAMS 👏

Drafted out of High School

17 Seasons

3 x 6th Man Of The Year

Scored more points off the bench than any player in NBA history

"Well done, Underground GOAT" pic.twitter.com/JFEf7bPA0v https://t.co/VBWKdRFXAc

