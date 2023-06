Après l’élimination au play-in tournament 2023, on attend le Thunder en force pour la saison 2023-24. En attendant la rentrée, il reste la ligue d’été où tous les jeunes comme Jalen Williams et le Français Ousmane Dieng vont faire leur retour, tout comme… Chet Holmgren, qui reviendra sur les terrains après un an sans jouer.

La Summer League est un grand évènement de la saison, car chaque année cette compétition permet de nourrir les affamés que nous sommes après trois semaines sans NBA. Toutes les franchises de la Ligue seront présentes à Las Vegas à la mi-juillet et pourront voir évoluer leurs jeunes et rookies tout juste draftés le 22 juin, face à des adversaires se battant également pour une place et des minutes dans un roster NBA. En plus de la grande fête de Vegas ? Deux ligues d’été supplémentaires : le California Classic et la Salt Lake City Summer League, où le Thunder sera de la partie. Le calendrier de la ligue d’été de l’Utah est d’ailleurs sorti, et le roster d’OKC pour leurs deux compétitions estivales commence à se peaufiner.

Salt Lake City schedule in full:

July 3rd: Jazz

July 5th: Grizzlies

July 6th: 76ers

Jalen Williams and Ousmane Dieng will play, Chet Holmgren “very possible” to play, would assume J-will playing is on the table plus the rookie class

— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) June 18, 2023

La révélation et finaliste pour le titre de Rookie de l’Année Jalen Williams revient donc pour sa seconde Summer League, tout comme Ousmane Dieng. Le Frenchie drafté en onzième position l’année passée devrait se servir de cette opportunité pour grappiller du temps de jeu pour la saison suivante en attendant l’arrivée potentielle d’un rival sur son poste.

Mais le comeback attendu de tous est évidemment celui de Chet Holmgren. Il avait participé à quelques rencontres à Las Vegas l’été dernier mais s’était blessé dans match semi-pro dans un gymnase douteux de Seattle face à LeBron James. Une entorse de Lisfranc, une blessure grave et à longue convalescence qui a tenu le numéro 2 de la Draft 2023 hors des parquets pendant un an. Pas plus, pas moins. Tout le monde a donc hâte de le revoir sur les parquets, surtout si la NBA nous organise un match contre les Spurs lors de la Summer League de Las Vegas…