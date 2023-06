Le Heat prêt à faire all-in sur Damian Lillard ?

Après l’échec dans le dossier Bradley Beal, le Heat ne renonce pas à son projet d’attirer une star cet été à South Beach. Selon les dernières infos, Damian Lillard est la priorité des Floridiens pour cette intersaison. Encore faut-il que Portland ouvre la porte bien sûr..

Depuis la défaite en Finales NBA face aux Nuggets, une grosse tendance se dessine du côté de Miami. Même avec un bon tacticien comme Erik Spoelstra, même avec Jimmy Playoffs Butler, même avec le pilier Bam Adebayo et des soldats méritants autour, le Heat parait encore un peu léger pour remporter le titre. Il manque un leader supplémentaire aux Floridiens pour vraiment rêver du Larry O’Brien Trophy, un gars qui peut prendre le lead ou relayer Butler dans les moments chauds.

Cette star, elle ne s’appelera donc pas Bradley Beal mais peut-être bien Damian Lillard qui sait ? Selon Chris Haynes de Bleacher Report, le Heat va centrer son attention sur le meneur de l’Oregon. L’insider ajoute notamment que la franchise semble croire que la star de Portland pourrait demander à changer d’air cet été.

Miami’s focus is Portland superstar Damian Lillard with the genuine belief this could be the offseason the veteran guard seeks a change of scenery, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

Une prédiction pas forcément farfelue car le joueur a mis un coup de pression à sa franchise de toujours y’a pas si longtemps en demandant des renforts cet été, sous peine de réfléchir à son futur à très court terme. Lors de cette même interview, Lillard avait érigé le Heat comme sa priorité en cas de départ, où son pote Bam Adebayo est bien établi. Les Nets de Mikal Bridges avaient aussi été cités. Le joueur a malgré tout rappelé que sa priorité est de gagner avec les Blazers mais hors de question de participer à une reconstruction dans l’Oregon.

Reste que pour récupérer Lillard, il faut faire lâcher prise Portland et on imagine que ça s’annonce pas de la tarte. La priorité de la franchise est d’entourer Dame, plutôt que de lancer un rebuild. Si toutefois la porte venait à s’ouvrir, il faudrait une offre digne de ce nom. On imagine qu’un Tyler Herro serait sacrifié, probablement Duncan Robinson ne serait-ce que pour ajuster les salaires et bien entendu des picks (certains en envoi direct + des échanges de choix) à côté pour aider Portland à reconstruire. Reste qu’à l’heure d’écrire ces lignes, les Blazers ne semblent pas vendeurs… Il va falloir que Pat Riley se montre convaincant s’il veut que le meneur à la montre exporte ses talents à South Beach.

